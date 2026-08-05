Confira escalação do Cruzeiro contra a Chapecoense
Artur Jorge promoveu uma mudança na escalação
O Cruzeiro enfrenta, na noite desta quarta-feira (5), a Chapecoense, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o duelo, o técnico Artur Jorge escalou uma equipe similar à do jogo de ida, mas com uma novidade na zaga com João Marcelo no time titular, como adiantou a reportagem do Lance!.
A escalação do Cruzeiro é composta por: Otávio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo, Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Kenji, Arroyo e Matheus Pereira.
Para o duelo desta quarta-feira, Artur Jorge tem as mesmas baixas de Chapecó. Gabriel Pec e Sinisterra, que se lesionaram recentemente, são desfalques. Neyser também segue fora de combate.
Baixa na escalação do Cruzeiro nas últimas semanas, o goleiro Cássio segue em tratamento de uma grave lesão multiligamentar no joelho.
Cruzeiro x Chapecoense
O Cruzeiro enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira (5), às 19h (horário de Brasília). As equipes se encontram pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão pelo Premiere (canal fechado) e SporTV (canal fechado). Clique para assistir no Premiere!
A Raposa vive uma semana agitada nos bastidores e chega ao duelo contra a Chape precisando da vitória pelo placar mínimo para se classificar. Para o confronto, Artur Jorge deverá escalar uma equipe parecida com a do jogo de ida.
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Enquanto isso, a Chapecoense não poderá contar com o atacante Bolasie. O jogador teve uma lesão rara no pâncreas após um choque com Kaique Kenji no último domingo. Ele será substituído por Neto Pessoa, que entrou no segundo tempo da primeira partida.
O confronto entre Chapecoense e Cruzeiro tem sido marcado pelo equilíbrio recentemente, sem placares amplos. Neste ano, a Raposa venceu em casa por 2 a 1 e empatou em 0 a 0. Antes, os clubes haviam se enfrentado apenas pela Série B. A última vitória do Alviverde ocorreu em 2020, no Mineirão, por 1 a 0.
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