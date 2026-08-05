Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Chapecoense

A Raposa garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/08/2026 20:59
Favorite o Lance! no Google
Matheus Henrique disputa bola
Matheus Henrique disputa bola (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 a 0 no Mineirão, na noite desta quarta-feira (5) e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na sua opinião, algum jogador foi o grande destaque da partida ou outro atleta se destacou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Notas do Cruzeiro; Avalie os jogadores!

Notas da Chapecoense; Avalie os jogadores!

Como foi Cruzeiro x Chapecoense

Apesar da pressão da Chape na saída de bola, o Cruzeiro chegou ao ataque pela primeira vez aos quatro minutos, em chute de Matheus Pereira de fora da área. Quatro minutos depois, o camisa 10 voltou a arriscar de longe e exigiu defesa de Anderson.

continua após a publicidade

Enquanto os visitantes tentavam segurar o resultado, a Raposa chegou novamente em finalização de Gerson, pela esquerda. A melhor chance do Cabuloso foi aos 38 minutos, quando Matheus Pereira fez ótimo lançamento para Rojas, que cruzou na área, mas Arroyo isolou.

Após 45 minutos, a Chapecoense não resistiu à pressão do Cruzeiro. Fabrício Bruno fez boa finta na entrada da área e cruzou; Matheus Henrique cabeceou, Anderson defendeu, mas o camisa 7 aproveitou o rebote, abriu o placar e, mesmo sangrando, comemorou o 1 a 0. No fim dos acréscimos, os catarinenses perderam Max Alves, expulso por entrada dura em Gabriel Rojas.

continua após a publicidade
Gerson conduz bola
Gerson conduz bola (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Com um jogador a menos, a Chapecoense teve ainda mais dificuldade para frear os ataques do Cruzeiro na etapa complementar. Quando tentavam se lançar ao ataque, os catarinenses sofriam com os contra-ataques celestes. Após erro de passe de Kenji, a Chape teve azar ao perder Bruno Tubarão, que sentiu uma lesão ao disparar pela direita.

Apesar do volume de jogo, a Raposa empilhou chances perdidas no segundo tempo e manteve os catarinenses vivos no Mineirão. Até que aos 36 minutos, Camilo deu carrinho em Kaio Jorge na área e o árbitro assinalou pênalti. O camisa 19 cobrou no canto direito, Anderson tocou na bola, mas ela entrou.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Matheus Henrique aproveita o rebote para marcar, mas atingido pelo pé Eduardo Doma, zagueiro da Chape

Fora de Campo

Veja gol de Cruzeiro x Chape: Matheus Henrique marca e sangra em campo

Há 59 minutos
Candançan em Cruzeiro x Chapecoense pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Torcedores pedem expulsão de jogador em Cruzeiro x Chapecoense

Há 1 hora
Wesley com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Fora de Campo

Torcida do Corinthians reage à chegada de Wesley ao Cruzeiro: 'Não foi'

Há 2 horas
Vestiário do Cruzeiro

Cruzeiro

Confira escalação do Cruzeiro contra a Chapecoense

Há 2 horas
Wesley é anunciado pelo Cruzeiro

Cruzeiro

Cruzeiro anuncia contratação do atacante Wesley

Há 3 horas
Torcida do Cruzeiro

Cruzeiro

Cruzeiro x Mirassol: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Há 10 horas
Mais LANCE!
Fabricio Bruno e Romero tentam afastar perigo pelo alto

Cruzeiro tem problemas com bolas aéreas? Confira estatísticas!

Cruzeiro x Chapecoense Copa do Brasil

Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

João Costa pela seleção portuguesa

Cruzeiro encaminha contratação de atacante formado no Corinthians e no Palmeiras

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação

Brian Rodríguez pelo Uruguai na Copa do Mundo

Cruzeiro anuncia que não seguirá negociações por Brian Rodríguez

Lucho Acosta se lamenta durante jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil

Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de final

Arias comemora gol contra o Fortaleza em confronto da Copa do Brasil

Quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil? Vote

Lucho Rodríguez, novo reforço do Cruzeiro

Lucho Rodríguez desembarca em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro e fala sobre condição física

Artur Jorge dá entrevista coletiva após Chape x Cruziero

Artur Jorge avalia parte física do elenco do Cruzeiro

Brian Rodríguez pelo América-MEX

Entenda cenário de negociação do Cruzeiro por Brian Rodríguez

Arroyo em treinamento na Toca II

Clube russo faz sondagem por Keny Arroyo, do Cruzeiro

Artur Jorge em coletiva na Arena Condá

Artur Jorge explica Villalba como lateral no Cruzeiro

Villalba na Arena Condá

Villalba celebra retorno e fala sobre futuro no Cruzeiro

Luciano Rodríguez pelo NEOM

Conheça Luciano Rodríguez, futuro reforço do Cruzeiro