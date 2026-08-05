Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Chapecoense A Raposa garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

O Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 a 0 no Mineirão, na noite desta quarta-feira (5) e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na sua opinião, algum jogador foi o grande destaque da partida ou outro atleta se destacou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Notas do Cruzeiro; Avalie os jogadores!

Notas da Chapecoense; Avalie os jogadores!

Como foi Cruzeiro x Chapecoense

Apesar da pressão da Chape na saída de bola, o Cruzeiro chegou ao ataque pela primeira vez aos quatro minutos, em chute de Matheus Pereira de fora da área. Quatro minutos depois, o camisa 10 voltou a arriscar de longe e exigiu defesa de Anderson.

continua após a publicidade

Enquanto os visitantes tentavam segurar o resultado, a Raposa chegou novamente em finalização de Gerson, pela esquerda. A melhor chance do Cabuloso foi aos 38 minutos, quando Matheus Pereira fez ótimo lançamento para Rojas, que cruzou na área, mas Arroyo isolou.

Após 45 minutos, a Chapecoense não resistiu à pressão do Cruzeiro. Fabrício Bruno fez boa finta na entrada da área e cruzou; Matheus Henrique cabeceou, Anderson defendeu, mas o camisa 7 aproveitou o rebote, abriu o placar e, mesmo sangrando, comemorou o 1 a 0. No fim dos acréscimos, os catarinenses perderam Max Alves, expulso por entrada dura em Gabriel Rojas.

continua após a publicidade

Gerson conduz bola (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Com um jogador a menos, a Chapecoense teve ainda mais dificuldade para frear os ataques do Cruzeiro na etapa complementar. Quando tentavam se lançar ao ataque, os catarinenses sofriam com os contra-ataques celestes. Após erro de passe de Kenji, a Chape teve azar ao perder Bruno Tubarão, que sentiu uma lesão ao disparar pela direita.

Apesar do volume de jogo, a Raposa empilhou chances perdidas no segundo tempo e manteve os catarinenses vivos no Mineirão. Até que aos 36 minutos, Camilo deu carrinho em Kaio Jorge na área e o árbitro assinalou pênalti. O camisa 19 cobrou no canto direito, Anderson tocou na bola, mas ela entrou.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.