Cruzeiro x Mirassol: informações sobre venda de ingressos para o jogo
As equipes se enfrentam no próximo domingo
O Cruzeiro enfrentará o Mirassol pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, às 11h (de Brasília). Na tarde desta quarta-feira (5), o clube abrirá as vendas dos ingressos para o duelo e promoverá uma promoção especial de Dia dos Pais.
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Os preços dos bilhetes variam de R$ 40,00 a R$ 100,00. Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar suas entradas no site ingresso.cruzeiro.com.br.
A torcida do Mirassol deverá adquirir seu ingresso diretamente pelo aplicativo BaladAPP ou pelo site baladapp.com.br. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão.
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Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x Mirassol
- SETOR AMARELO (Inferior e Superior) Portão C
Sócio: R$ 40,00 / Não sócio: R$ 80,00; Meia: R$ 40,00
- SETOR LARANJA (Inferior) Portão F
Sócio: R$ 40,00 / Não sócio: R$ 80,00; Meia: R$ 40,00
- SETOR AZUL (superior) - antigo Vermelho Portão D
Sócio: R$ 40,00 / Não sócio: R$ 100,00; Meia: R$ 50,00
- SETOR AZUL (inferior) - antigo Vermelho Portão E
Sócio: R$ 40,00 / Não sócio: R$ 100,00; Meia: R$ 50,00
- SETOR ROXO (superior e inferior) Portão A
Sócio: R$ 40,00 / Não sócio: R$ 100,00; Meia: R$ 50,00
PRIORIDADE DE VENDAS
SÓCIOS 5 ESTRELAS
Vendas e resgates pelo app Cruzeiro Nação Azul e site: socio.cruzeiro.com.br
- 1ª JANELA: Abertura às 14h de quarta-feira (05/08)
Planos: Clube Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3, Cabuloso PCD e Cabuloso Cativo.
- 2ª JANELA: Abertura às 15h de quarta-feira (05/08)
Plano: Cabuloso 2.
- 3ª JANELA: Abertura às 16h de quarta-feira (05/08)
Plano: Cabuloso 1.
- 4ª JANELA: Abertura às 17h de quarta-feira (05/08)
Planos: Time do Povo e Meu Cruzeiro.
VENDA GERAL: Será feita pelo site ingresso.cruzeiro.com.br
Abertura às 18h de quarta-feira (05/08)
Como chegar ao Mineirão
O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.
Confira as principais opções de transporte:
Ônibus
Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, incluindo os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.
Carro
O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta e é preciso adquirir a entrada com antecedência pelo site mineirao.com.br/estacionamento. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.
Bicicleta
Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.
Táxi e aplicativos
Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o esta
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