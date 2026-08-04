Cruzeiro anuncia que não seguirá negociações por Brian Rodríguez O jogador estava na mira da Raposa

Depois das duas propostas feitas recentemente, o Cruzeiro se retirou oficialmente das negociações por Brian Rodríguez. O jogador de 26 anos pertence ao América-MEX, que tem mantido postura rigorosa nas conversas pelo atleta.

– O Cruzeiro informa à sua torcida que não prosseguirá com as tratativas para a contratação do atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 26 anos, junto ao América-MEX. A Raposa agradece ao atleta, ao clube e a todos os demais envolvidos nas negociações, que não serão concretizadas – informou a Raposa em suas redes sociais.

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Em maio deste ano, o Lance! adiantou as negociações do Cabuloso pelo atleta. Na época, o valor pedido pelo jogador era de 10 milhões de euros. Após a primeira oferta de pouco mais de 8 milhões de dólares, a Raposa chegou a 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 51 milhões).

Na última segunda-feira, o Lance! havia adiantado que o Cruzeiro enfrentaria dificuldades nas negociações. A reportagem ouviu de uma pessoa envolvida nas conversas que o Cruzeiro precisaria fazer grande esforço para tirar Brian Rodríguez do América-MEX.

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Disputas por Brian Rodríguez

No início da temporada, o América-MEX recebeu investidas russas, mas as negociações não avançaram. Segundo apuração do Lance!, a multa para contratá-lo é de 20 milhões de dólares.

Brian Rodríguez pelo América-MEX (Foto: Reprodução)

No México, a expectativa é que o clube traga reforços e não libere seus jogadores. Isso ocorre principalmente pela proximidade da Leagues Cup, competição que oferece vaga para a Copa do Mundo de Clubes. O torneio termina em 6 de setembro. A janela de transferências no país se encerra cinco dias depois.

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Vale destacar que o América-MEX é um clube empresa. A equipe é gerida pelo Grupo Ollamani (ligado à Televisa e à família Azcárraga), que detém 51% das ações. Além disso, tem parceria comercial com o Kraft Analytics Group, braço de consultoria do grupo de Robert Kraft (dono do New England Patriots).

Brian Rodríguez foi investigado

Em maio de 2024, o atacante foi investigado por suspeita de estupro de uma mulher de 26 anos na Cidade do México. Na época, a denúncia o acusava de encontrara a mulher e permitir que dois amigos entrassem no quarto sem a permissão dela.

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A Procuradoria Mexicana recebeu o processo, mas não deu andamento. Sendo assim. Brian Rodríguez não chegou a ser acusado judicialmente de maneira oficial.

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