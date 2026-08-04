Cruzeiro anuncia que não seguirá negociações por Brian Rodríguez
O jogador estava na mira da Raposa
Depois das duas propostas feitas recentemente, o Cruzeiro se retirou oficialmente das negociações por Brian Rodríguez. O jogador de 26 anos pertence ao América-MEX, que tem mantido postura rigorosa nas conversas pelo atleta.
– O Cruzeiro informa à sua torcida que não prosseguirá com as tratativas para a contratação do atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 26 anos, junto ao América-MEX. A Raposa agradece ao atleta, ao clube e a todos os demais envolvidos nas negociações, que não serão concretizadas – informou a Raposa em suas redes sociais.
Em maio deste ano, o Lance! adiantou as negociações do Cabuloso pelo atleta. Na época, o valor pedido pelo jogador era de 10 milhões de euros. Após a primeira oferta de pouco mais de 8 milhões de dólares, a Raposa chegou a 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 51 milhões).
Na última segunda-feira, o Lance! havia adiantado que o Cruzeiro enfrentaria dificuldades nas negociações. A reportagem ouviu de uma pessoa envolvida nas conversas que o Cruzeiro precisaria fazer grande esforço para tirar Brian Rodríguez do América-MEX.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro
Disputas por Brian Rodríguez
No início da temporada, o América-MEX recebeu investidas russas, mas as negociações não avançaram. Segundo apuração do Lance!, a multa para contratá-lo é de 20 milhões de dólares.
No México, a expectativa é que o clube traga reforços e não libere seus jogadores. Isso ocorre principalmente pela proximidade da Leagues Cup, competição que oferece vaga para a Copa do Mundo de Clubes. O torneio termina em 6 de setembro. A janela de transferências no país se encerra cinco dias depois.
Vale destacar que o América-MEX é um clube empresa. A equipe é gerida pelo Grupo Ollamani (ligado à Televisa e à família Azcárraga), que detém 51% das ações. Além disso, tem parceria comercial com o Kraft Analytics Group, braço de consultoria do grupo de Robert Kraft (dono do New England Patriots).
Brian Rodríguez foi investigado
Em maio de 2024, o atacante foi investigado por suspeita de estupro de uma mulher de 26 anos na Cidade do México. Na época, a denúncia o acusava de encontrara a mulher e permitir que dois amigos entrassem no quarto sem a permissão dela.
A Procuradoria Mexicana recebeu o processo, mas não deu andamento. Sendo assim. Brian Rodríguez não chegou a ser acusado judicialmente de maneira oficial.
🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!
Tudo sobre
Copa do Brasil
Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de finalHá 33 minutos
Futebol Nacional
Quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil? VoteHá 44 minutos
Cruzeiro
Lucho Rodríguez desembarca em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro e fala sobre condição físicaHá 49 minutos
Cruzeiro
Artur Jorge avalia parte física do elenco do CruzeiroHá 4 horas
Cruzeiro
Entenda cenário de negociação do Cruzeiro por Brian RodríguezHá 15 horas
Cruzeiro
Clube russo faz sondagem por Keny Arroyo, do CruzeiroHá 16 horas
Mais LANCE!