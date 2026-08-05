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Cruzeiro vence Chapecoense no Mineirão e garante classificação na Copa do Brasil

A Raposa garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/08/2026 20:58
Atualizado há 0 minutos
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Matheus Henrique comemora gol pelo Cruzeiro sangrando
Matheus Henrique comemora gol sangrando (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Dentro de casa, o Cruzeiro foi superior à Chapecoense, venceu por 2 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O gols celestes foram marcados por Matheus Henrique e Kaio Jorge.

Cruzeiro marca no fim e Chapecoense perde jogador em primeiro tempo polêmico

Apesar da pressão da Chape na saída de bola, o Cruzeiro chegou ao ataque pela primeira vez aos quatro minutos, em chute de Matheus Pereira de fora da área. Quatro minutos depois, o camisa 10 voltou a arriscar de longe e exigiu defesa de Anderson.

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Enquanto os visitantes tentavam segurar o resultado, a Raposa chegou novamente em finalização de Gerson, pela esquerda. A melhor chance do Cabuloso foi aos 38 minutos, quando Matheus Pereira fez ótimo lançamento para Rojas, que cruzou na área, mas Arroyo isolou.

Após 45 minutos, a Chapecoense não resistiu à pressão do Cruzeiro. Fabrício Bruno fez boa finta na entrada da área e cruzou; Matheus Henrique cabeceou, Anderson defendeu, mas o camisa 7 aproveitou o rebote, abriu o placar e, mesmo sangrando, comemorou o 1 a 0. No fim dos acréscimos, os catarinenses perderam Max Alves, expulso por entrada dura em Gabriel Rojas.

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Matheus Henrique comemora gol sangrando em Cruzeiro x Chapecoense
Matheus Henrique comemora gol sangrando em Cruzeiro x Chapecoense (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Segundo tempo

Com um jogador a menos, a Chapecoense teve ainda mais dificuldade para frear os ataques do Cruzeiro na etapa complementar. Quando tentavam se lançar ao ataque, os catarinenses sofriam com os contra-ataques celestes. Após erro de passe de Kenji, a Chape teve azar ao perder Bruno Tubarão, que sentiu uma lesão ao disparar pela direita.

Apesar do volume de jogo, a Raposa empilhou chances perdidas no segundo tempo e manteve os catarinenses vivos no Mineirão. Até que aos 36 minutos, Camilo deu carrinho em Kaio Jorge na área e o árbitro assinalou pênalti. O camisa 19 cobrou no canto direito, Anderson tocou na bola, mas ela entrou.

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Visão do Lance!

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Depois de um primeiro tempo em que a Chapecoense buscou esfriar o jogo e gastar o tempo, Matheus Henrique deixou o Cruzeiro mais confortável nos minutos finais ao abrir o placar. Logo depois, Max Alves foi expulso e deixou a partida ainda mais condicionada.

Deu aula 🏅

Além de marcar o gol de 1 a 0 para o Cruzeiro, Matheus Henrique também foi um dos responsáveis por distribuir o jogo. Contra uma equipe muito fechada, o camisa 7 atuou em praticamente todas as áreas do campo.

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Ficou abaixo 📉

Do outro lado, Max Alves complicou a vida da equipe alviverde. Com a desvantagem no placar, cometeu falta dura no campo de ataque em Rojas e foi expulso.

Ei, juiz! 📣

Na primeira etapa, os cruzeirenses pressionaram o árbitro Matheus Delgado Candançan por lances polêmicos envolvendo Marcinho e Camilo. O primeiro pisou na panturrilha de Matheus Henrique e o meia acertou carrinho na canela de Gerson. Porém, em ambos os lances, o paulista optou apenas pelo cartão amarelo e não foi chamado pelo VAR comandado por Diego Pombo Lopez.

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✅ Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 CHAPECOENSE
Copa do Brasil - Jogo de volta das oitavas de final

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG
🥅 Gols: Matheus Henrique, 45'/1°T (1-0), Kaio Jorge, 40'/2°T (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Rojas (CRU); Camilo, Doma, Marcinho e Anderson (CHA)
🟥 Cartões vermelhos: Max Alves (CHA)

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo, Rojas (Villalba); Matheus Henrique (Lucas Romero), Gerson, Matheus Pereira; Kenji (Marquinhos), Arroyo (Felipe Morais) e Kaio Jorge (Bruno Rodrigues).

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CHAPECOENSE (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Bruno Tubarão, Eduardo Doma, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo Reijders, Fernando (Tulio), Max Alves e Giovanni Augusto (Ênio); Marcinho (Rodrigo) e Rubens (Everton).

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Evandro de Melo Lima (SP)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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