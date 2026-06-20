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Cruzeiro deve chegar para intertemporada com mudança importante no elenco

A equipe terá uma mudança no setor defensivo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
20/06/2026 09:17
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Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Comissão técnica do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro dará início, na próxima segunda-feira (22), à intertemporada após as férias dos jogadores. Na reapresentação na Toca da Raposa II, o técnico Artur Jorge deve promover mudança significativa no elenco.

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    • O lateral-esquerdo Kaiki não deve ser opção para o treinador no segundo semestre. O Como, da Itália, encaminhou a contratação do atleta por empréstimo com obrigação de compra.

    Kaiki pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Kaiki pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    A Raposa anunciou na última quinta-feira a contratação de Gabriel Rojas. O argentino, que se destacou no Racing, chega para assumir a titularidade, pois Kaiki está de saída e Kauã Prates também deixará o clube em agosto, rumo ao Borussia Dortmund.

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    Essas são as únicas movimentações relevantes do Cruzeiro até o momento. Ressalta-se que a janela de transferências ocorrerá entre 20 de julho e 11 de setembro de 2026.

    Única contratação do Cruzeiro até o momento

    Após semanas de negociações com o Racing, o Cruzeiro anunciou, nesta quinta-feira (18), a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Rojas. O jogador deixa o clube argentino após mais de três anos.

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    A Raposa acertou a contratação do defensor por cerca de seis milhões de dólares (aproximadamente R$ 30,8 milhões na cotação atual). O atleta deve se apresentar na Toca da Raposa II em 22 de junho, com os demais jogadores para o início da intertemporada.

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    Confira como fica o elenco do Cruzeiro com a possível saída de Kaiki

    1. Goleiros: Cássio; Otávio, Matheus Cunha, Marcelo Eráclito, Vitor Lamounier
    2. Defensores: Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Jonathan Jesus, João Marcelo, Janderson, William, Fagner, Kauã Moraes, Kauã Prates
    3. Meio-campistas: Lucas Silva, Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique, Christian, Gerson, Japa, Murilo Rhikman, Rhuan Gabriel, Matheus Pereira
    4. Atacantes: Kaio Jorge, Wanderson, Arroyo, Sinisterra Bruno Rodrigues, Marquinhos, Kaique Kenji, Neyser, Chico da Costa, Rayan Lelis.

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