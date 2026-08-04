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Artur Jorge avalia parte física do elenco do Cruzeiro

A Raposa terá poucos dias de descanso até o próximo jogo contra a Chape

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/08/2026 06:25
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Artur Jorge dá entrevista coletiva após Chape x Cruziero
Artur Jorge dá entrevista coletiva após Chape x Cruzeiro (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

Em dez dias, a Raposa fará quatro partidas, com a decisão contra a Chapecoense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate do último domingo (2), o técnico Artur Jorge avaliou a parte física do elenco do Cruzeiro.

Porém, o comandante ressaltou que o jogador brasileiro, em alguns casos, se sente mais confortável atuando em sequências, por não perder o ritmo.

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– A questão da forma física tem a ver com o que pedimos, os jogos que realizam em um curto espaço de tempo. Os jogadores acabam por se sentir mais confortáveis no Brasil jogando com maior frequência. Eles se sentem preparados para competir. Alguns atuam mais que outros, estão mais capazes que colegas. O que temos a fazer é ser uma equipe mais intensa, agressiva ofensivamente, que concretize o que cria. Para termos vantagem e controlar a partida com o resultado, sendo mais dominantes. Ser dominante com 0 a 0 não adianta – avaliou Artur Jorge.

Além disso, o comandante destacou que, com os amistosos de pré-temporada, conseguiu nivelar fisicamente o elenco, dando oportunidades aos jogadores reservas.

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Artur Jorge na Arena Condá
Artur Jorge na Arena Condá (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

– Tornamos o elenco competitivo. É o segredo tentar nivelar os jogadores para que estejam preparados quando a oportunidade chegar. Conseguimos fazer isso na intertemporada. Todos chegaram muito próximos do que queríamos. Queremos todos prontos, disponíveis, são muitas competições, todos serão úteis. Eles têm que estar preparados para corresponder à exigência da equipe, física e quanto ao desempenho. Não costumo mudar muito o time titular, mas podemos variar com as alterações sem perder consistência – explicou o treinador.

Artur Jorge projeta reforços no Cruzeiro

Sem Gabriel Pec e Luis Sinisterra, lesionados, o Cabuloso está próximo de fechar as contratações de Wesley e Lucho Rodríguez. Após o empate por 0 a 0 com a ChapecoenseArtur Jorge avaliou a situação do Cruzeiro e o desempenho do clube no mercado.

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– Temos falado das necessidades. Sabemos que as perdas de Pec e Sinisterra abriram uma lacuna grande em nossas opções. Estamos fazendo um esforço para equilibrar o elenco. Não é fácil, temos procurado para que possam chegar dois ou três jogadores. Trabalhamos de forma consciente e unida para tentar acertar a chegada de reforços – comentou Artur Jorge.

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