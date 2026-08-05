Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Matheus Henrique dispara contra a arbitragem após vitória do Cruzeiro: 'Tem que quebrar a perna para expulsar?'

O jogador deixou a partida com o nariz lesionado

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/08/2026 23:23
Favorite o Lance! no Google
Matheus Henrique na zona mista
Matheus Henrique na zona mista (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Apesar da vitória por 2 a 0 do Cruzeiro contra a Chapecoense, os jogadores celestes deixaram o Mineirão revoltados com a atuação de Matheus Candançan. Com arranhões no rosto, Matheus Henrique criticou a arbitragem em resposta à pergunta do Lance!.

– Foi algo que conversamos no vestiário. Quando temos palestras com a arbitragem, eles falam muito sobre integridade física. Vocês viram o lance com o Gerson, o Rojas e comigo. Sobre o Gerson, disseram que não foi forte. O que devemos fazer então? Esperar acontecer igual com o Pec? Tem que quebrar a canela para expulsar? – questionou o meia do Cruzeiro.

continua após a publicidade

– Isso deixamos para a direção, tudo que falamos aqui pode gerar punição para nós. Mas, de fato, precisa ser revisto. Ano passado foi o Fagner, tive uma lesão no pulmão, agora uma fratura no nariz. Acho que é uma questão que precisa ser revista, não é o que nos dizem nas palestras com a arbitragem – disse Matheus Henrique sobre a arbitragem.

Como foi Cruzeiro x Chapecoense

Apesar da pressão da Chape na saída de bola, o Cruzeiro chegou ao ataque pela primeira vez aos quatro minutos, com chute de Matheus Pereira de fora da área. Quatro minutos depois, o camisa 10 arriscou de longe e exigiu defesa de Anderson.

continua após a publicidade

Enquanto os visitantes tentavam segurar o resultado, a Raposa chegou novamente em finalização de Gerson, pela esquerda. A melhor chance do Cabuloso foi aos 38 minutos, quando Matheus Pereira fez ótimo lançamento para Rojas, que cruzou na área, mas Arroyo isolou.

Após 45 minutos, a Chapecoense não resistiu à pressão do Cruzeiro. Fabrício Bruno fez boa finta na entrada da área e cruzou; Matheus Henrique cabeceou, Anderson defendeu, mas o camisa 7 aproveitou o rebote, abriu o placar e, mesmo sangrando, comemorou o 1 a 0. No fim dos acréscimos, os catarinenses perderam Max Alves, expulso por entrada dura em Gabriel Rojas.

continua após a publicidade
Matheus Henrique faz gol de cabeça
Matheus Henrique faz gol de cabeça (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com um jogador a menos, a Chapecoense teve ainda mais dificuldade para frear os avanços do Cruzeiro na etapa complementar. Quando tentavam se lançar ao ataque, os catarinenses sofriam com os contra-ataques celestes. Após erro de passe de Kenji, a Chape teve azar ao perder Bruno Tubarão, que sentiu uma lesão ao disparar pela direita.

Apesar do volume de jogo, a Raposa desperdiçou muitas chances no segundo tempo e manteve os catarinenses vivos no Mineirão. Aos 36 minutos, Camilo deu carrinho em Kaio Jorge na área, e o árbitro assinalou pênalti. O camisa 19 cobrou no canto direito; Anderson tocou na bola, mas ela entrou.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge em entrevista coletiva

Cruzeiro

Artur Jorge vê Cruzeiro 'dominante' contra a Chapecoense

Há 1 hora
Matheus Henrique disputa bola

Cruzeiro

Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Chapecoense

Há 2 horas
Matheus Henrique comemora gol pelo Cruzeiro sangrando

Cruzeiro

Cruzeiro vence Chapecoense no Mineirão e garante classificação na Copa do Brasil

Há 2 horas
Matheus Henrique aproveita o rebote para marcar, mas atingido pelo pé Eduardo Doma, zagueiro da Chape

Fora de Campo

Veja gol de Cruzeiro x Chape: Matheus Henrique e Kaio Jorge marcam

Há 3 horas
Candançan em Cruzeiro x Chapecoense pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Torcedores pedem expulsão de jogador em Cruzeiro x Chapecoense

Há 3 horas
Wesley com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Fora de Campo

Torcida do Corinthians reage à chegada de Wesley ao Cruzeiro: 'Não foi'

Há 4 horas
Mais LANCE!
Vestiário do Cruzeiro

Confira escalação do Cruzeiro contra a Chapecoense

Wesley é anunciado pelo Cruzeiro

Cruzeiro anuncia contratação do atacante Wesley

Torcida do Cruzeiro

Cruzeiro x Mirassol: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Fabricio Bruno e Romero tentam afastar perigo pelo alto

Cruzeiro tem problemas com bolas aéreas? Confira estatísticas!

Cruzeiro x Chapecoense Copa do Brasil

Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

João Costa pela seleção portuguesa

Cruzeiro encaminha contratação de atacante formado no Corinthians e no Palmeiras

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação

Brian Rodríguez pelo Uruguai na Copa do Mundo

Cruzeiro anuncia que não seguirá negociações por Brian Rodríguez

Lucho Acosta se lamenta durante jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil

Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de final

Arias comemora gol contra o Fortaleza em confronto da Copa do Brasil

Quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil? Vote

Lucho Rodríguez, novo reforço do Cruzeiro

Lucho Rodríguez desembarca em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro e fala sobre condição física

Artur Jorge dá entrevista coletiva após Chape x Cruziero

Artur Jorge avalia parte física do elenco do Cruzeiro

Brian Rodríguez pelo América-MEX

Entenda cenário de negociação do Cruzeiro por Brian Rodríguez

Arroyo em treinamento na Toca II

Clube russo faz sondagem por Keny Arroyo, do Cruzeiro