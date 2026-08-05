Matheus Henrique dispara contra a arbitragem após vitória do Cruzeiro: 'Tem que quebrar a perna para expulsar?' O jogador deixou a partida com o nariz lesionado

Apesar da vitória por 2 a 0 do Cruzeiro contra a Chapecoense, os jogadores celestes deixaram o Mineirão revoltados com a atuação de Matheus Candançan. Com arranhões no rosto, Matheus Henrique criticou a arbitragem em resposta à pergunta do Lance!.

– Foi algo que conversamos no vestiário. Quando temos palestras com a arbitragem, eles falam muito sobre integridade física. Vocês viram o lance com o Gerson, o Rojas e comigo. Sobre o Gerson, disseram que não foi forte. O que devemos fazer então? Esperar acontecer igual com o Pec? Tem que quebrar a canela para expulsar? – questionou o meia do Cruzeiro.

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– Isso deixamos para a direção, tudo que falamos aqui pode gerar punição para nós. Mas, de fato, precisa ser revisto. Ano passado foi o Fagner, tive uma lesão no pulmão, agora uma fratura no nariz. Acho que é uma questão que precisa ser revista, não é o que nos dizem nas palestras com a arbitragem – disse Matheus Henrique sobre a arbitragem.

Como foi Cruzeiro x Chapecoense

Apesar da pressão da Chape na saída de bola, o Cruzeiro chegou ao ataque pela primeira vez aos quatro minutos, com chute de Matheus Pereira de fora da área. Quatro minutos depois, o camisa 10 arriscou de longe e exigiu defesa de Anderson.

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Enquanto os visitantes tentavam segurar o resultado, a Raposa chegou novamente em finalização de Gerson, pela esquerda. A melhor chance do Cabuloso foi aos 38 minutos, quando Matheus Pereira fez ótimo lançamento para Rojas, que cruzou na área, mas Arroyo isolou.

Após 45 minutos, a Chapecoense não resistiu à pressão do Cruzeiro. Fabrício Bruno fez boa finta na entrada da área e cruzou; Matheus Henrique cabeceou, Anderson defendeu, mas o camisa 7 aproveitou o rebote, abriu o placar e, mesmo sangrando, comemorou o 1 a 0. No fim dos acréscimos, os catarinenses perderam Max Alves, expulso por entrada dura em Gabriel Rojas.

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Matheus Henrique faz gol de cabeça (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com um jogador a menos, a Chapecoense teve ainda mais dificuldade para frear os avanços do Cruzeiro na etapa complementar. Quando tentavam se lançar ao ataque, os catarinenses sofriam com os contra-ataques celestes. Após erro de passe de Kenji, a Chape teve azar ao perder Bruno Tubarão, que sentiu uma lesão ao disparar pela direita.

Apesar do volume de jogo, a Raposa desperdiçou muitas chances no segundo tempo e manteve os catarinenses vivos no Mineirão. Aos 36 minutos, Camilo deu carrinho em Kaio Jorge na área, e o árbitro assinalou pênalti. O camisa 19 cobrou no canto direito; Anderson tocou na bola, mas ela entrou.

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