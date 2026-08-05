Artur Jorge vê Cruzeiro 'dominante' contra a Chapecoense O técnico destacou a classificação da Raposa

O técnico Artur Jorge avaliou a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 contra a Chapecoense na noite desta quarta-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na visão do comandante, a Raposa foi dominante em campo.

– O importante é a classificação. Fomos seguros. Tivemos uma dominância durante toda a partida. No segundo tempo, com um a mais foi melhor. Mas por 90 minutos teve uma equipe dominante e segura Satisfeito pelo comportamento dos jogadores e a classificação – avaliou Artur Jorge.

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– Ganhando, a energia é diferente. Conseguimos prevenir a fadiga pela exigência de jogar a cada três dias. Queríamos tempo e uma falsa sensação de bem-estar, mas é mais mental por conquistar vitórias. Importante neste momento porque tivemos um período que exigirá muito de nós. É fundamental ter capacidade física, mas também emocional para essas situações – destacou o técnico do Cruzeiro.

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Artur Jorge no Mineirão (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Como foi Cruzeiro x Chapecoense

Apesar da pressão da Chape na saída de bola, o Cruzeiro chegou ao ataque pela primeira vez aos quatro minutos, com chute de Matheus Pereira de fora da área. Quatro minutos depois, o camisa 10 arriscou de longe e exigiu defesa de Anderson.

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Enquanto os visitantes tentavam segurar o resultado, a Raposa chegou novamente em finalização de Gerson, pela esquerda. A melhor chance do Cabuloso foi aos 38 minutos, quando Matheus Pereira fez ótimo lançamento para Rojas, que cruzou na área, mas Arroyo isolou.

Após 45 minutos, a Chapecoense não resistiu à pressão do Cruzeiro. Fabrício Bruno fez boa finta na entrada da área e cruzou; Matheus Henrique cabeceou, Anderson defendeu, mas o camisa 7 aproveitou o rebote, abriu o placar e, mesmo sangrando, comemorou o 1 a 0. No fim dos acréscimos, os catarinenses perderam Max Alves, expulso por entrada dura em Gabriel Rojas.

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Gerson conduz bola (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Com um jogador a menos, a Chapecoense teve ainda mais dificuldade para frear os avanços do Cruzeiro na etapa complementar. Quando tentavam se lançar ao ataque, os catarinenses sofriam com os contra-ataques celestes. Após erro de passe de Kenji, a Chape teve azar ao perder Bruno Tubarão, que sentiu uma lesão ao disparar pela direita.

Apesar do volume de jogo, a Raposa desperdiçou muitas chances no segundo tempo e manteve os catarinenses vivos no Mineirão. Aos 36 minutos, Camilo deu carrinho em Kaio Jorge na área, e o árbitro assinalou pênalti. O camisa 19 cobrou no canto direito; Anderson tocou na bola, mas ela entrou.

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