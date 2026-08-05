Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Artur Jorge vê Cruzeiro 'dominante' contra a Chapecoense

O técnico destacou a classificação da Raposa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/08/2026 21:38
Favorite o Lance! no Google
Artur Jorge em entrevista coletiva
Artur Jorge em entrevista coletiva (Eduardo Statuti/Lance!)

O técnico Artur Jorge avaliou a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 contra a Chapecoense na noite desta quarta-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na visão do comandante, a Raposa foi dominante em campo.

– O importante é a classificação. Fomos seguros. Tivemos uma dominância durante toda a partida. No segundo tempo, com um a mais foi melhor. Mas por 90 minutos teve uma equipe dominante e segura Satisfeito pelo comportamento dos jogadores e a classificação – avaliou Artur Jorge.

continua após a publicidade

– Ganhando, a energia é diferente. Conseguimos prevenir a fadiga pela exigência de jogar a cada três dias. Queríamos tempo e uma falsa sensação de bem-estar, mas é mais mental por conquistar vitórias. Importante neste momento porque tivemos um período que exigirá muito de nós. É fundamental ter capacidade física, mas também emocional para essas situações – destacou o técnico do Cruzeiro.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Artur Jorge no Mineirão
Artur Jorge no Mineirão (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Como foi Cruzeiro x Chapecoense

Apesar da pressão da Chape na saída de bola, o Cruzeiro chegou ao ataque pela primeira vez aos quatro minutos, com chute de Matheus Pereira de fora da área. Quatro minutos depois, o camisa 10 arriscou de longe e exigiu defesa de Anderson.

continua após a publicidade

Enquanto os visitantes tentavam segurar o resultado, a Raposa chegou novamente em finalização de Gerson, pela esquerda. A melhor chance do Cabuloso foi aos 38 minutos, quando Matheus Pereira fez ótimo lançamento para Rojas, que cruzou na área, mas Arroyo isolou.

Após 45 minutos, a Chapecoense não resistiu à pressão do Cruzeiro. Fabrício Bruno fez boa finta na entrada da área e cruzou; Matheus Henrique cabeceou, Anderson defendeu, mas o camisa 7 aproveitou o rebote, abriu o placar e, mesmo sangrando, comemorou o 1 a 0. No fim dos acréscimos, os catarinenses perderam Max Alves, expulso por entrada dura em Gabriel Rojas.

continua após a publicidade
Gerson conduz bola
Gerson conduz bola (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Com um jogador a menos, a Chapecoense teve ainda mais dificuldade para frear os avanços do Cruzeiro na etapa complementar. Quando tentavam se lançar ao ataque, os catarinenses sofriam com os contra-ataques celestes. Após erro de passe de Kenji, a Chape teve azar ao perder Bruno Tubarão, que sentiu uma lesão ao disparar pela direita.

Apesar do volume de jogo, a Raposa desperdiçou muitas chances no segundo tempo e manteve os catarinenses vivos no Mineirão. Aos 36 minutos, Camilo deu carrinho em Kaio Jorge na área, e o árbitro assinalou pênalti. O camisa 19 cobrou no canto direito; Anderson tocou na bola, mas ela entrou.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Matheus Henrique disputa bola

Cruzeiro

Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Chapecoense

Há 45 minutos
Matheus Henrique comemora gol pelo Cruzeiro sangrando

Cruzeiro

Cruzeiro vence Chapecoense no Mineirão e garante classificação na Copa do Brasil

Há 46 minutos
Matheus Henrique aproveita o rebote para marcar, mas atingido pelo pé Eduardo Doma, zagueiro da Chape

Fora de Campo

Veja gol de Cruzeiro x Chape: Matheus Henrique e Kaio Jorge marcam

Há 1 hora
Candançan em Cruzeiro x Chapecoense pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Torcedores pedem expulsão de jogador em Cruzeiro x Chapecoense

Há 2 horas
Wesley com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Fora de Campo

Torcida do Corinthians reage à chegada de Wesley ao Cruzeiro: 'Não foi'

Há 3 horas
Vestiário do Cruzeiro

Cruzeiro

Confira escalação do Cruzeiro contra a Chapecoense

Há 3 horas
Mais LANCE!
Wesley é anunciado pelo Cruzeiro

Cruzeiro anuncia contratação do atacante Wesley

Torcida do Cruzeiro

Cruzeiro x Mirassol: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Fabricio Bruno e Romero tentam afastar perigo pelo alto

Cruzeiro tem problemas com bolas aéreas? Confira estatísticas!

Cruzeiro x Chapecoense Copa do Brasil

Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

João Costa pela seleção portuguesa

Cruzeiro encaminha contratação de atacante formado no Corinthians e no Palmeiras

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação

Brian Rodríguez pelo Uruguai na Copa do Mundo

Cruzeiro anuncia que não seguirá negociações por Brian Rodríguez

Lucho Acosta se lamenta durante jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil

Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de final

Arias comemora gol contra o Fortaleza em confronto da Copa do Brasil

Quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil? Vote

Lucho Rodríguez, novo reforço do Cruzeiro

Lucho Rodríguez desembarca em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro e fala sobre condição física

Artur Jorge dá entrevista coletiva após Chape x Cruziero

Artur Jorge avalia parte física do elenco do Cruzeiro

Brian Rodríguez pelo América-MEX

Entenda cenário de negociação do Cruzeiro por Brian Rodríguez

Arroyo em treinamento na Toca II

Clube russo faz sondagem por Keny Arroyo, do Cruzeiro