Como Rojas pode ocupar a vaga de Kaiki no Cruzeiro O argentino deve assumir o lugar de Kaiki no time do Cruzeiro

Anunciada a chegada de Gabriel Rojas ao Cruzeiro, o clube deverá perder, em breve, o lateral-esquerdo Kaiki. Com isso, o técnico Artur Jorge deve iniciar a intertemporada com um jogador de características parecidas no lado esquerdo, porém mais ofensivo.

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O argentino ocupa um espaço no campo mais reduzido, pisando menos na área, tanto no ataque, quando na defesa. Além disso, por muitas vezes, atua quase como um ponta.

– Foi uma figura muito importante no Racing. Foi o mais relevante no último semestre, ao lado do Martinez, atacante. Um dos melhores laterais da América do Sul, da Argentina. Teve a chance de estrear pela seleção argentina contra a Mauritânia. O que mais se destaca é a força ofensiva, ele se posiciona muito bem. Seu ponto forte é o ataque, é quase um ponta às vezes. Foi um dos melhores laterais do Racing nos últimos anos. É uma grande baixa para o time – analisa Nicolas Montala, que cobre o Racing para o Diario Olé, em conversa com o Lance!.

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Enquanto isso, Kaiki atua predominantemente pela esquerda, mas infiltra mais e avança mais nas áreas. Na defesa, é mais sólido que seu sucessor, fechando muitas vezes o setor criativo dos adversários.

Kaiki (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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O que dizem as estatísticas sobre Kaiki e Rojas?

As estatísticas dos dois jogadores pelo Racing e Cruzeiro traduzem justamente o que se vê em campo. Rojas leva vantagem nos números ofensivos, com mais gols, assistências, passes decisivos e chances criadas.

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Do outro lado, Kaiki apresenta números mais modestos no ataque, mas se destaca em interceptações e desarmes, com média mais que o dobro da do ex-Racing.

Kaiki Bruno pelo Cruzeiro

129 jogos (106 titular) 2 gols 10 assistências 0.6 passes decisivos por jogo 24 grandes chances criadas 0.8 finalizações por jogo 23% de acerto nos cruzamentos 1.1 interceptações por jogo 2.1 desarmes por jogo 50% de eficiência nos duelos 1.7 faltas por jogo

Gabriel Rojas pelo Racing

141 jogos (137 titular) 5 gols 22 assistências 1.3 passes decisivos por jogo 35 grandes chances criadas 0.8 finalizações por jogo 28% de acerto nos cruzamentos 0.7 interceptações por jogo 1.5 desarmes por jogo 52% de eficiência nos duelos 1.0 falta por jogo

Gabriel Rojas, reforço do Cruzeiro (Foto: Divulgação Cruzeiro)

O que pode mudar no Cruzeiro com a mudança?

Com a mudança na lateral-esquerda, o técnico Artur Jorge poderá precisar fazer alterações no setor defensivo. Com Rojas tendo características mais ofensivas e avançando bastante no campo adversário, alguns jogadores deverão se resguardar mais na defesa. Assim, atletas como Romero e Fabrício Bruno terão papel mais importante na recomposição.

Por outro lado, o setor criativo do Cruzeiro terá um ótimo reforço, porém com característica diferente. O argentino deverá apoiar mais a construção com Gerson e Matheus Pereira, além de poder fazer boas associações com Arroyo ou Christian. A equipe também pode melhorar no jogo aéreo, já que o lateral tem média superior de aproveitamento nos cruzamentos.

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