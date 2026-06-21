Como Rojas pode ocupar a vaga de Kaiki no Cruzeiro
O argentino deve assumir o lugar de Kaiki no time do Cruzeiro
Anunciada a chegada de Gabriel Rojas ao Cruzeiro, o clube deverá perder, em breve, o lateral-esquerdo Kaiki. Com isso, o técnico Artur Jorge deve iniciar a intertemporada com um jogador de características parecidas no lado esquerdo, porém mais ofensivo.
O argentino ocupa um espaço no campo mais reduzido, pisando menos na área, tanto no ataque, quando na defesa. Além disso, por muitas vezes, atua quase como um ponta.
– Foi uma figura muito importante no Racing. Foi o mais relevante no último semestre, ao lado do Martinez, atacante. Um dos melhores laterais da América do Sul, da Argentina. Teve a chance de estrear pela seleção argentina contra a Mauritânia. O que mais se destaca é a força ofensiva, ele se posiciona muito bem. Seu ponto forte é o ataque, é quase um ponta às vezes. Foi um dos melhores laterais do Racing nos últimos anos. É uma grande baixa para o time – analisa Nicolas Montala, que cobre o Racing para o Diario Olé, em conversa com o Lance!.
Enquanto isso, Kaiki atua predominantemente pela esquerda, mas infiltra mais e avança mais nas áreas. Na defesa, é mais sólido que seu sucessor, fechando muitas vezes o setor criativo dos adversários.
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O que dizem as estatísticas sobre Kaiki e Rojas?
As estatísticas dos dois jogadores pelo Racing e Cruzeiro traduzem justamente o que se vê em campo. Rojas leva vantagem nos números ofensivos, com mais gols, assistências, passes decisivos e chances criadas.
Do outro lado, Kaiki apresenta números mais modestos no ataque, mas se destaca em interceptações e desarmes, com média mais que o dobro da do ex-Racing.
Kaiki Bruno pelo Cruzeiro
- 129 jogos (106 titular)
- 2 gols
- 10 assistências
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 24 grandes chances criadas
- 0.8 finalizações por jogo
- 23% de acerto nos cruzamentos
- 1.1 interceptações por jogo
- 2.1 desarmes por jogo
- 50% de eficiência nos duelos
- 1.7 faltas por jogo
Gabriel Rojas pelo Racing
- 141 jogos (137 titular)
- 5 gols
- 22 assistências
- 1.3 passes decisivos por jogo
- 35 grandes chances criadas
- 0.8 finalizações por jogo
- 28% de acerto nos cruzamentos
- 0.7 interceptações por jogo
- 1.5 desarmes por jogo
- 52% de eficiência nos duelos
- 1.0 falta por jogo
O que pode mudar no Cruzeiro com a mudança?
Com a mudança na lateral-esquerda, o técnico Artur Jorge poderá precisar fazer alterações no setor defensivo. Com Rojas tendo características mais ofensivas e avançando bastante no campo adversário, alguns jogadores deverão se resguardar mais na defesa. Assim, atletas como Romero e Fabrício Bruno terão papel mais importante na recomposição.
Por outro lado, o setor criativo do Cruzeiro terá um ótimo reforço, porém com característica diferente. O argentino deverá apoiar mais a construção com Gerson e Matheus Pereira, além de poder fazer boas associações com Arroyo ou Christian. A equipe também pode melhorar no jogo aéreo, já que o lateral tem média superior de aproveitamento nos cruzamentos.
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