Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
As equipes decidem uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil
O Cruzeiro enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira (5) às 19h (horário de Brasília). As equipes se encontram pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão pelo Premiere (canal fechado) e SporTV (canal fechado). Clique para assistir no Premiere!
Ficha do jogo
A Raposa vive uma semana agitada nos bastidores e chega ao duelo contra a Chape precisando de uma vitória pelo placar mínimo para se classificar. Para o confronto, Artur Jorge deverá escalar uma equipe parecida com a do jogo de ida.
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Enquanto isso, a Chapecoense não poderá contar com o atacante Bolasie. O jogador teve uma lesão rara no pâncreas após um choque com Kaique Kenji no último domingo. Ele será substituído por Neto Pessoa, que entrou no segundo tempo da primeira partida.
O confronto entre Chapecoense e Cruzeiro tem sido marcado pelo equilíbrio recentemente, sem placares elásticos. Neste ano, a Raposa venceu em casa por 2 a 1 e empatou em 0 a 0. Antes, os clubes haviam se enfrentado apenas pela Série B. A última vitória do Alviverde ocorreu em 2020, no Mineirão, por 1 a 0.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Chapecoense
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x CHAPECOENSE
COPA DO BRASIL - VOLTA OITAVAS DE FINAL
📆 Data e horário: Quarta-feira, 5 de agosto, às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e SporTV (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Evandro de Melo Lima (SP)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge, Felipe Morais (Kenji)
CHAPECOENSE (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Tubarão, Doma, Thyere, Pacheco; Camilo, Antunes, Max; Giovanni Augusto, Marcinho, Neto Pessoa
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