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Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

As equipes decidem uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/08/2026 18:52
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Cruzeiro x Chapecoense Copa do Brasil
Cruzeiro x Chapecoense Copa do Brasil (Foto: Arte Lance!)

O Cruzeiro enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira (5) às 19h (horário de Brasília). As equipes se encontram pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão pelo Premiere (canal fechado) e SporTV (canal fechado). Clique para assistir no Premiere!

Ficha do jogo

Escudo do Cruzeiro
CRU
Escudo Chapecoense
CHA
Oitavas de final
Copa do Brasil
Data e Hora
Quarta-feira, 5 de agosto, às 19h (de Brasília)
Local
Mineirão; Belo horizonte-MG
Árbitro
Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Evandro de Melo Lima (SP)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir

A Raposa vive uma semana agitada nos bastidores e chega ao duelo contra a Chape precisando de uma vitória pelo placar mínimo para se classificar. Para o confronto, Artur Jorge deverá escalar uma equipe parecida com a do jogo de ida.

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Enquanto isso, a Chapecoense não poderá contar com o atacante Bolasie. O jogador teve uma lesão rara no pâncreas após um choque com Kaique Kenji no último domingo. Ele será substituído por Neto Pessoa, que entrou no segundo tempo da primeira partida.

O confronto entre Chapecoense e Cruzeiro tem sido marcado pelo equilíbrio recentemente, sem placares elásticos. Neste ano, a Raposa venceu em casa por 2 a 1 e empatou em 0 a 0. Antes, os clubes haviam se enfrentado apenas pela Série B. A última vitória do Alviverde ocorreu em 2020, no Mineirão, por 1 a 0.

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Gerson em ação no duelo entre Cruzeiro e Chapecoense na Arena Condá
Gerson em ação no duelo entre Cruzeiro e Chapecoense na Arena Condá (Foto: Júlia Galvão/Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Chapecoense

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x CHAPECOENSE
COPA DO BRASIL - VOLTA OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: Quarta-feira, 5 de agosto, às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e SporTV (canal fechado)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Evandro de Melo Lima (SP)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge, Felipe Morais (Kenji)

CHAPECOENSE (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Tubarão, Doma, Thyere, Pacheco; Camilo, Antunes, Max; Giovanni Augusto, Marcinho, Neto Pessoa

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