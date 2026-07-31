Tironi no Lance!: Corinthians perde uma arma poderosa, o seu gramado Palco que virou símbolo de força do clube passou a ser motivo de preocupação

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

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Um dos grandes trunfos do Corinthians nos últimos anos atuou como vilão no empate do time nesta quinta-feira contra o Athletico-PR: o gramado da Neo Química Arena esteve novamente impraticável.

O clube trocou o gramado na pausa para a Copa do Mundo e a previsão era de que estivesse em boas condições na volta do futebol doméstico. Mas, pelo contrário, aquele que era considerado um dos melhores terrenos do país virou um local perigoso para se jogar futebol.

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Resultado: Yuri Alberto e Zakaria Labyad saíram de campo com contusões graves e mais um punhado de jogadores com joelhos ralados, conforme falou Fernando Diniz depois do jogo.

Yuri Alberto, do Corinthians, durante partida pelo Brasileirão 2026 entre Corinthians e Athletico-PR, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP) (Foto: Roberto Casimiro/Folhapress)

O Corinthians precisa resolver esta questão o mais rapidamente possível. Quem joga na Neo Química Arena reconhece que o terreno é um dos melhores do Brasil e que é muito difícil para o visitante atuar por ali pela velocidade do jogo. O combo gramado bom e rápido + apoio da torcida ajudou demais o time da casa desde a inauguração do estádio em 2014.

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O gramado péssimo apresentado nesta quinta-feira e as contusões de jogadores importantes foram duas más notícias para o corintiano. A terceira foi o empate em casa, mesmo que Diniz tenha poupado boa parte de seus titulares.

Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. O calendário corintiano está recheado. São dois torneios de mata-mata em disputa. Bons jogos em casa são fundamentais neste tipo de competição. Perder uma arma tão poderosa como seu gramado pode custar caro ao Corinthians.

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