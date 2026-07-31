Raniele comenta sobre critério da arbitragem após empate: 'temos que nos adaptar' Improvisado na zaga contra o Athletico-PR, volante do Timão cobra padronização nos critérios dos árbitros no futebol brasileiro

Improvisado como zagueiro no time misto do Corinthians, o volante Raniele criticou a falta de critério da arbitragem após o empate por 0 a 0 contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira (30). Na zona mista, o jogador destacou a dificuldade dos atletas em entender as diferentes interpretações dos juízes no futebol brasileiro.

— Então acho que, não sei, tem que rever critérios, tem que rever algumas coisas. Tem umas faltas que eles dão para um lado que não dão para o outro. É, acho que a maior dificuldade do futebol brasileiro hoje é que os árbitros são diferentes. Então, tipo assim, hoje o Zanovelli (árbitro da partida contra o Athletico-PR) deu algumas faltas que, com certeza, o árbitro de domingo não vai dar. E o árbitro de domingo é totalmente diferente do de quinta-feira — disse Raniele após a partida.

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Jogador precisa se adaptar aos árbitros?

Além disso, para o volante do Timão, por conta da aplicação dos diferentes critérios de cada árbitro, os jogadores estão tendo até mesmo que entender qual será a equipe de arbitragem para se adaptar ao estilo de quem comandará o apito das partidas.

— Então a gente (jogador) às vezes. A gente tem que saber qual árbitro que vai apitar pra gente saber se o árbitro permite mais ou não o jogo. E regra é regra, regra tem que ser seguida, o critério tem que ser seguido. Então acho que fica meio difícil quando a gente tem que se adaptar ao estilo de jogo do árbitro. Não é desse jeito, não tem que ser desse jeito.

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Como foi o jogo do Corinthians?

Ambos os clubes, visando o duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que acontecerá neste final de semana, optaram por efetuar mudanças na equipe titular e iniciar a partida com nomes alternativos. O Timão realizou oito alterações, deixando figuras importantes, como o artilheiro Yuri Alberto, o meio-campista Garro, entre outros, no banco. Já o Athletico-PR, mesmo com menos modificações, poupou o volante Luiz Gustavo e o lateral-esquerdo nem foi convocado para a partida.

Nesse sentido, a primeira etapa foi marcada por um tom mais morno. As equipes não foram agressivas e os goleiros não foram obrigados a fazerem grandes defesas. Em números, a equipe do Furacão, por exemplo, não finalizou nenhuma vez e o Timão apenas três. Porém, nos minutos finais, o meio-campista Zakaria Labyad, em uma disputa de bola, torceu o joelho esquerdo, em uma cena que assustou os companheiros, e saiu de maca para os vestiários.

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Insatisfeitos com o empate, os técnicos de ambas as equipes realizaram substituições no intervalo da partida. O comandante Fernando Diniz, pela equipe do Corinthians, foi obrigado a trocar o meio-campista Zakaria Labyad, que precisou sair por conta da torção no joelho esquerdo, por Kaio Cesár. Além da entrada do atacante, Yuri Alberto também foi novidade na etapa final.

Dessa maneira, a segunda etapa foi mais movimentada, principalmente com a entrada do artilheiro da equipe alvinegra, Yuri Alberto, que criou duas grandes chances, mas parou em boas defesas do goleiro Santo, do Athletico-PR. Porém, mesmo com mais volume de jogo, a equipe de Fernando Diniz não conseguiu tirar o zero do placar e desperdiçou chance de chegar no G-6 da competição.

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Além disso, outra má notícia para a equipe do Corinthians foi que o número 9, no final dos últimos 45 minutos, também saiu da partida por lesão, dessa vez na coxa direita.

Raniele durante a zona mista após a partida contra o Athletico-PR - (Foto: Vinícius Spada/ Lance!)

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