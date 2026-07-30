Com time misto, Corinthians empata com o Athletico-PR no Brasileirão Goleiro Santos foi o protagonista da partida e garantiu o ponto ao clube paranaense

Corinthians e Athletico-PR ficaram no empate por 0 a 0 na fria noite desta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grande destaque da partida foi o goleiro Santos, responsável por quatro defesas.

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Com o resultado, o Corinthians chegou aos 29 pontos e ocupa a oitava colocação, com sete vitórias, oito empates e seis derrotas. Já o Athletico-PR aparece na terceira posição, com 37 pontos, somando 11 vitórias, quatro empates e seis derrotas. Agora, ambos voltam as atenções para a Copa do Brasil. O Timão enfrenta o Internacional fora de casa, no Beira-Rio, no domingo (2), às 19h30. Já o Furacão recebe o Vitória na segunda-feira (3), às 21h.

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Primeiro tempo morno

A primeira etapa foi muito disputada, mas com poucas chances reais de gol. Aos 23 minutos, o lateral Matheuzinho tentou de cabeça, mas parou no goleiro Santos. Antes do intervalo, os jogadores se desentenderam durante a cobrança de um lateral. A confusão resultou em quatro cartões amarelos para jogadores do Athletico-PR e um para o técnico do Corinthians, Fernando Diniz.

Goleiro Santos brilha e garante empate

O Corinthians voltou para o segundo tempo mais ligado e com as entradas dos titulares Yuri Alberto e Kaio César. O camisa 9 criou as duas principais oportunidades da equipe. Na primeira, arriscou um forte chute de longa distância e obrigou o goleiro Santos a fazer grande defesa. Na segunda, finalizou de dentro da área após bom passe, mas novamente parou no arqueiro do Athletico-PR. O Furacão respondeu rápido e quase abriu o placar, quando Viveros acertou a trave e levou perigo ao gol defendido pelo Corinthians.

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Visão do Lance!

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No segundo tempo, o goleiro Santos protagonizou a defesa da partida. Aos 19 minutos, Yuri Alberto arriscou um forte chute de longa distância, e o camisa 1 do Athletico-PR se esticou para espalmar e evitar o gol do Corinthians.

Deu aula 🏅

O goleiro Santos foi o principal nome da partida. Ao todo, o camisa 23 realizou quatro defesas, sendo três em finalizações de dentro da área. Seguro durante os 90 minutos, foi decisivo para garantir o empate e o ponto conquistado pelo Athletico-PR na Neo Química Arena.

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Ficou abaixo 📉

Novamente entre os titulares, Jesse Lingard teve atuação discreta. O meia-atacante participou pouco da construção ofensiva e encontrou dificuldades para superar a marcação do Athletico-PR.

Não vou ver isso sozinho 😱

O meio-campista Zakaria Labyad precisou deixar o gramado da Neo Química Arena de maca e com o auxílio da equipe médica. Ainda no fim do primeiro tempo da partida, o jogador tentou um drible, prendeu a perna no gramado e torceu o joelho. Nas imagens, um jogador do Furacão, impressionado com o lance, levou as mãos à cabeça.

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Santos foi o principal nome do Athletico no jogo (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Atheltico-PR

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians 0x0 Athletico-PR

Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: (26'/1ºT) Corinthians; (26'/1ºT) Athletico;

🟨 Cartões amarelos: André Ramalho, Matheuzinho e Garro (COR); Jadson, Claudinho e Benavídez (ATHL);

🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans, Raniele, André Ramalho e Matheuzinho; Allan, Matheus Pereira (Breno Bidon), Carrillo (André) e Labyad (Kaio César); Dieguinho (Yuri Alberto) - (Garro) e Lingard. (Técnico: Fernando Diniz)

ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Terán (Aguirre) e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Portilla e Claudinho (Léo Derik); Leozinho, Viveros (Jorge Rivaldo) e Mendoza (João Cruz). (Técnico: Odair Hellmann)

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