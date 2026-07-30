Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Renovação de Memphis com o Corinthians entra em fase final; entenda

Clube paulista ajusta últimos detalhes burocráticos do novo vínculo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/07/2026 23:31
Favorite o Lance! no Google
Memphis Depay durante partida do Corinthians
Memphis Depay tem renovação encaminhada com o Corinthians e aguarda assinatura de contrato (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

O Corinthians segue otimista pela renovação de contrato com o meia-atacante Memphis Depay. Com o acordo encaminhado, o clube paulista trabalha na elaboração dos documentos finais para a assinatura do novo vínculo e a formalização do acerto com o jogador.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Lance! apurou que Memphis ainda não tem uma data definida para retornar ao Brasil. Neste momento, as partes estão na etapa de troca de minutas contratuais, último passo antes da assinatura do acordo.

continua após a publicidade

A situação envolvendo o transfer ban imposto pela Fifa gerou questionamentos entre torcedores, principalmente pela necessidade de formalizar um novo contrato caso o vínculo anterior chegasse ao fim. O Corinthians, no entanto, trabalhava com a informação de que a renovação não exigiria um novo registro do jogador no BID da CBF.

Segundo apurou a reportagem, o registro do atleta no BID permanece o mesmo. Com a renovação acertada, o novo contrato será publicado dentro do vínculo já existente, sem a necessidade de um novo registro. A alteração acontece apenas no contrato de trabalho entre Corinthians e Memphis, sem impacto no cadastro junto à CBF.

continua após a publicidade

Além da assinatura, o Corinthians também aguarda a realização dos exames médicos do atacante, que devem acontecer logo após aprovação nas minutas contratuais. O clube trata o procedimento como uma medida de rotina, que seria exigida para qualquer jogador.

No caso de Memphis, os exames ganham uma atenção especial pelo período recente do atleta. O holandês esteve com a seleção da Holanda, disputou a Copa do Mundo e retorna ao clube após um período de alta exigência física.

continua após a publicidade
Memphis e Stabile antes da Partida entre Corinthians x Penarol
Memphis Depay e Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Renovação de contrato com Memphis

A assinatura da renovação passou por ponderações tanto do lado do clube quanto do jogador. Ao longo do período de negociações, uma das principais questões a serem debatidas era a duração do contrato.

Enquanto Memphis Depay defendia inicialmente um contrato de três temporadas, o Corinthians propunha um vínculo de dois anos. O atacante holandês, no entanto, aceitou a proposta do clube paulista e concordou com o acordo por duas temporadas.

continua após a publicidade

Outro tema "costurado" foi a negociação da dívida do Corinthians com Memphis. O atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Timão lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe, e aceitou diminuir seu salário em comparação ao contrato que terminou neste meio de ano.

A permanência de Memphis no Corinthians também passa por uma participação mais ativa do atacante em ações de marketing em conjunto com o Timão.

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Raniele durante a partida contra o Athlético-PR pelo Campeonato Brasileiro 2026.

Corinthians

Raniele comenta sobre critério da arbitragem após empate: 'temos que nos adaptar'

Há 7 minutos
Fernando Diniz, técnico do Corinthians na beira do campo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro

Corinthians

Diniz dá tapa na mão de jogador em Corinthians x Athletico-PR; veja

Há 1 hora
Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Athletico

Corinthians

Diniz critica gramado da Neo Química Arena e faz cobrança: 'Pior desde a inauguração'

Há 1 hora
Raniele jogador do Corinthians disputa lance com Kevin Viveros jogador do Athletico-PR durante partida no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A 2026.

Corinthians

Dê suas notas: avalie os jogadores do Corinthians no empate contra o Athletico-PR

Há 2 horas
Fernando Diniz, técnico do Corinthians

Fora de Campo

Após empate, torcedores do Corinthians mandam recado a Diniz: 'Errou tudo'

Há 2 horas
Disputa de bola entre jogadores de Corinthians x Athletico

Corinthians

Com time misto, Corinthians empata com o Athletico-PR no Brasileirão

Há 2 horas
Mais LANCE!
Yuri Alberto voltou a falar sobre possível saída (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Nova lesão de Yuri Alberto preocupa torcedores: 'Inacreditável'

Yuri Alberto sai chorando do gramado após sentir a posterior da coxa direita

Yuri Alberto é substituído chorando e preocupa o Corinthians

Meia Zakaria Labyad antes da possível lesão

Torcedores do Corinthians lamentam lesão de Labyad: 'Rezar'

Paulo Cesar Zanovelli é o árbitro de Palmeiras x Sport (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

Arbitragem de Corinthians x Athletico vira alvo nas redes: 'Desesperadora'

Zakaria Labyad durante o lance

Corinthians: Zakaria Labyad deixa campo de maca após torcer o joelho

Rodrigo Garro jogador do Corinthians durante partida na Neo Química Arena

Torcida do Corinthians reage à defesa contra o Athletico: 'Meu Deus'

Camisa do Corinthians na Neo Química Arena

Com surpresas, Corinthians está escalado para enfrentar o Athletico

Rodrigo Garro jogador do Corinthians durante partida na Neo Química Arena

Garro volta à Neo Química Arena querendo manter boa fase

Kaio César em ação pelo Corinthians

Decisão do STJD sobre Kaio César, do Corinthians, choca: 'Piada'

Elenco do Corinthians comemora gol diante do Bahia

Corinthians enfrenta rival embalado, mas chega de olho em vaga no G6 do Brasileirão

Corinthians x Athletico-PR, pelo Brasileirão

Corinthians x Athletico-PR: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Kaio César discute com Ramon Mingo, em Bahia x Corinthians

Kaio César, do Corinthians, é denunciado pelo STJD por 'ato desleal' e pode ser punido

Corinthians x Athletico-PR pelo Brasileirão

Corinthians tem histórico de domínio contra o Athletico-PR; veja números do duelo