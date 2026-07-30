Renovação de Memphis com o Corinthians entra em fase final; entenda Clube paulista ajusta últimos detalhes burocráticos do novo vínculo

O Corinthians segue otimista pela renovação de contrato com o meia-atacante Memphis Depay. Com o acordo encaminhado, o clube paulista trabalha na elaboração dos documentos finais para a assinatura do novo vínculo e a formalização do acerto com o jogador.

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O Lance! apurou que Memphis ainda não tem uma data definida para retornar ao Brasil. Neste momento, as partes estão na etapa de troca de minutas contratuais, último passo antes da assinatura do acordo.

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A situação envolvendo o transfer ban imposto pela Fifa gerou questionamentos entre torcedores, principalmente pela necessidade de formalizar um novo contrato caso o vínculo anterior chegasse ao fim. O Corinthians, no entanto, trabalhava com a informação de que a renovação não exigiria um novo registro do jogador no BID da CBF.

Segundo apurou a reportagem, o registro do atleta no BID permanece o mesmo. Com a renovação acertada, o novo contrato será publicado dentro do vínculo já existente, sem a necessidade de um novo registro. A alteração acontece apenas no contrato de trabalho entre Corinthians e Memphis, sem impacto no cadastro junto à CBF.

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Além da assinatura, o Corinthians também aguarda a realização dos exames médicos do atacante, que devem acontecer logo após aprovação nas minutas contratuais. O clube trata o procedimento como uma medida de rotina, que seria exigida para qualquer jogador.

No caso de Memphis, os exames ganham uma atenção especial pelo período recente do atleta. O holandês esteve com a seleção da Holanda, disputou a Copa do Mundo e retorna ao clube após um período de alta exigência física.

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Memphis Depay e Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Renovação de contrato com Memphis

A assinatura da renovação passou por ponderações tanto do lado do clube quanto do jogador. Ao longo do período de negociações, uma das principais questões a serem debatidas era a duração do contrato.

Enquanto Memphis Depay defendia inicialmente um contrato de três temporadas, o Corinthians propunha um vínculo de dois anos. O atacante holandês, no entanto, aceitou a proposta do clube paulista e concordou com o acordo por duas temporadas.

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Outro tema "costurado" foi a negociação da dívida do Corinthians com Memphis. O atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Timão lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe, e aceitou diminuir seu salário em comparação ao contrato que terminou neste meio de ano.

A permanência de Memphis no Corinthians também passa por uma participação mais ativa do atacante em ações de marketing em conjunto com o Timão.

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