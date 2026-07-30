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Diniz critica gramado da Neo Química Arena e faz cobrança: 'Pior desde a inauguração'

Treinador relacionou a lesão de Zakaria Labyad às condições do campo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/07/2026 22:49
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Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Athletico
Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Athletico (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

O técnico Fernando Diniz fez duras críticas às condições do novo gramado da Neo Química Arena após o empate sem gols do Corinthians com o Athletico-PR, nesta quinta-feira (30), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda no fim do primeiro tempo, o meio-campista Zakaria Labyad precisou ser retirado de maca, com o auxílio da equipe médica, após se machucar em um lance individual. Segundo o comandante do Timão, o gramado foi o principal causador do lance.

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— O Yuri (Alberto), em 20 minutos, teve uma lesão muscular. Teve outros fatores que impactam no futebol. O Labyad provavelmente tem muito a ver com o campo, infelizmente — disse Fernando Diniz.

— É frustrante. Eu sempre joguei aqui como adversário, e sempre foi uma arma para o Corinthians. Eu não sou especialista em campo. Mas esse gramado é o pior desde que foi inaugurado. E, se o campo for ficar dessa forma, tinham que avisar. Ia estar perigoso, pode prender, ralar o joelho, machucar. A diretoria está cobrando, fazendo o melhor. As pessoas do campo precisam se mexer. Precisam se movimentar para ter o campo da forma que sempre teve — completou.

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Em relação ao jogo, o Corinthians teve maior volume na etapa final, principalmente após as entradas de Yuri Alberto e Kaio César, mas parou em grande atuação do goleiro Santos, principal destaque da partida com defesas decisivas.

— O que eu pensei deu certo. Não fizemos um time ruim. Foi um jogo difícil, de poucas oportunidades. O Athletico é um time que menos oferece oportunidades. Nós chutamos seis bolas. Nós tivemos a chance mais clara de definir o jogo. Mas o time teve desenvoltura... faltou profundidade e criar mais. Criou pouco pela falta de ritmo, porque o Athletico marca bem, e pelo gramado, que não nos favoreceu de maneira nenhuma — comentou.

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Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Athletico
Corinthians e Athletico-PR ficaram no empate (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Corinthians no Brasileirão

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 29 pontos e ocupa a oitava colocação, com sete vitórias, oito empates e seis derrotas. Já o Athletico-PR aparece na terceira posição, com 37 pontos, somando 11 vitórias, seis empates e três derrotas.

Agora, ambos voltam as atenções para a Copa do Brasil. O Timão enfrenta o Internacional fora de casa, no Beira-Rio, no domingo (2), às 19h30. Já o Furacão recebe o Vitória na segunda-feira (3), às 21h.

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Veja abaixo a sequência de jogos

  • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
  • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
  • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
  • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
  • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
  • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
  • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
  • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

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