Corinthians: Zakaria Labyad deixa campo de maca após torcer o joelho Meio-campista precisou de atendimento imediato após lance no fim da primeira etapa

O meio-campista Zakaria Labyad precisou deixar o gramado da Neo Química Arena de maca e com o auxílio da equipe médica. Ainda no fim do primeiro tempo da partida entre Corinthians x Athletico-PR, o jogador tentou um drible, prendeu a perna no gramado e torceu o joelho.

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Nas imagens, um jogador do Athletico-PR, impressionado com o lance, levou as mãos à cabeça. Em seguida, a maca e os médicos entraram em campo para o atendimento. O atacante Kaio César e entrou no lugar do marroquino para a segunda etapa.

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O Corinthians ainda não divulgou detalhes sobre a lesão. A tendência é que Zakaria Labyad passe por exames nos próximos dias para avaliar a gravidade do problema.

Carreira de Zakaria Labyad antes do Corinthians

Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o meia conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians.

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Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.

Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.

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Zakaria Labyad vestindo a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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