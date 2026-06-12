Tironi no Lance!: árbitro brasileiro vai bem na estreia da Copa, mas se complica no final O Brasil estreia na Copa do Mundo apenas neste sábado, mas na abertura do torneio teve brasileiro em campo

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

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O Brasil estreia na Copa do Mundo apenas neste sábado, mas na abertura do torneio teve brasileiro em campo. Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro de México 2 x 0 África do Sul.

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E ele foi muito bem no apito na maior parte do jogo, mas a fase final pode ter custado a ele voos mais altos no Mundial.

Era um jogo importante, o primeiro da Copa do Mundo, com a presença de um anfitrião e estádio lotado. Natural que a pressão fosse grande para qualquer árbitro, mas é preciso admitir que o brasileiro foi muito bem no primeiro tempo inteiro.

E aí vem um certo espanto: como é possível conduções de jogos tão diferentes de um mesmo árbitro brasileiro quando apita jogos domésticos e quando apita um confronto internacional gigantesco?

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Parte importante da explicação está no ambiente e no comportamento dos jogadores em campo. Quase nenhuma pressão de jogadores a cada marcação e treinadores comportados na beira do campo dão tranquilidade para o sujeito com o apito na boca.

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E Wilton ia muito bem até os 36 minutos do segundo tempo, quando foi acionado pelo VAR para ver um possível lance de expulsão. Ele atendeu à sugestão e expulsou o segundo jogador da África do Sul na partida. A explicação no alto-falante em um inglês precário foi o primeiro problema que teve de enfrentar.

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E já no final da partida, expulsou o zagueiro e capitão da seleção da casa, Cesar Montes, por falta violenta. A torcida não perdoou e criticou demais.

Brasileiro apita sua segunda Copa do Mundo

Na Copa do Mundo do Qatar, quatro cartões vermelhos foram aplicados em toda a competição. Wilton Pereira Sampaio quase igualou esta marca em apenas uma partida.

Longe de ter sido uma má arbitragem. Se comparar as atuações de Wilton nos jogos do Brasileiro a atuação pode ser considerada muito boa.

Mas para o sarrafo de uma Copa do Mundo pode ter sido pouco, ainda mais pelo número de expulsões.

O brasileiro apita sua segunda Copa do Mundo e é cotado para ter outras oportunidades ao longo da competição. O protagonismo que ele teve no jogo de estreia pode ter diminuído suas chances.