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Yuri Alberto é substituído chorando e preocupa o Corinthians

Atacante entrou no segundo tempo, mas deixou o jogo após lesão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/07/2026 21:16
Atualizado há 17 minutos
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Yuri Alberto sai chorando do gramado após sentir a posterior da coxa direita
Yuri Alberto sai chorando do gramado após sentir a posterior da coxa direita (Foto: Reprodução/CazéTV)

O atacante Yuri Alberto deixou o gramado da Neo Química Arena com dores na parte posterior da coxa direita durante a partida entre Corinthians e Athletico-PR. O camisa 9, que entrou no intervalo, não conseguiu permanecer em campo e saiu chorando.

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O lance aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo. Em um contra-ataque, Yuri Alberto sentiu uma fisgada na coxa e caiu no gramado. O atacante permaneceu caído até o fim da jogada e precisou deixar o campo de maca, com o auxílio da equipe médica.

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Yuri Alberto iniciou a partida no banco de reservas, assim como boa parte dos titulares do Corinthians. O técnico Fernando Diniz optou por preservar os principais jogadores e escalou uma equipe alternativa. Até o momento, o clube não divulgou detalhes sobre a gravidade da lesão, e a tendência é que o atacante passe por exames nos próximos dias.

Yuri Alberto durante a partida entre Corinthians x Athletico-PR
Yuri Alberto começou no banco de reservas (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Dois lesionados no Corinthians

Esse foi o segundo jogador do Corinthians a deixar o campo lesionado na partida. Ainda no fim do primeiro tempo, o meio-campista Zakaria Labyad precisou ser retirado de maca, com o auxílio da equipe médica, após se machucar em um lance individual.

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Na jogada, Labyad tentou um drible, prendeu a perna no gramado e torceu o joelho. O atleta deixou o campo sob preocupação de companheiros e adversários, e o Corinthians ainda não divulgou informações sobre a gravidade da lesão. A tendência é que ele passe por exames nos próximos dias.

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