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Corinthians: Diniz ganha mais dúvidas do que certezas em partida com reservas

Timão teve mais volume ofensivo no empate sem gols, mas jogadores ainda buscam convencer o treinador

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
31/07/2026 06:00
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Fernando Diniz durante partida do Corinthians
Empate com Athletico-PR serve de avaliação para reservas de Diniz (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Folhapress)

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O técnico Fernando Diniz optou por utilizar um time repleto de reservas na partida contra o Athletico-PR, que terminou empatada em 0 a 0 nesta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro

Na partida, o Timão teve mais volume ofensivo. Mesmo com uma equipe formada majoritariamente por reservas, o time comandado por Fernando Diniz terminou a partida com números superiores ao adversário em alguns dos principais indicadores ofensivos, embora sem grande brilho individual

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O Corinthians também finalizou mais vezes, com sete chutes contra quatro do adversário, e teve maior presença no campo de ataque, refletida nos seis escanteios conquistados, contra dois da equipe paranaense.

Na construção do jogo, o Corinthians também teve mais posse de bola, com 429 passes realizados, diante de 404 do Athletico-PR, além de levar vantagem nos desarmes, com 15 contra 14.

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Apesar do domínio estatístico, o time encontrou dificuldades para transformar o controle em gols e parou na atuação do goleiro adversário, que realizou quatro defesas, enquanto Hugo Souza foi exigido apenas uma vez.

Quem dos reservas se destacou?

Para a sequência da temporada, o Timão terá pela frente a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão. Com Yuri Alberto, que se lesionou durante a partida, e Zakaria Labyad, também machucado, Fernando Diniz terá a missão de escalar o Corinthians em meio às incertezas e com jogadores ainda buscando espaço na temporada.

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O meia André Carrillo recebeu nota 6,9, com destaque para a eficiência nos passes. O peruano acertou 95% das tentativas, com 37 passes certos, além de completar quatro dos cinco lançamentos longos realizados.

Carrillo também contribuiu defensivamente, com três bolas recuperadas, e sofreu uma falta durante os 90 minutos em campo. Apesar da atuação segura, o jogador teve pouca participação ofensiva, já que o Corinthians encontrou dificuldades para transformar o maior volume de jogo em chances claras de gol.

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Pedro Milans, lateral do Corinthians
Pedro Milans foi titular na partida (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

André Carrillo — Corinthians (2026)

  1. 28 jogos (13 titular)
  2. 1 assistência
  3. 0.4 passe decisivo por jogo
  4. 92% de acerto no passe
  5. 82% de acerto no passe longo
  6. 0.2 finalizações por jogo (0.0 no gol)
  7. 1.1 desarmes por jogo
  8. 0.3 interceptações por jogo
  9. 1.6 bolas recuperadas por jogo
  10. 0.4 dribles certos por jogo (58% de acerto)
  11. 53% de eficiência nos duelos
  12. 0.2 faltas sofridas por jogo
  13. 5 cartões amarelos
  14. Nota Sofascore 6.86

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Pedro Milans e Jesse Lingard também voltaram a ter oportunidades. O lateral-direito recebeu nota 6,8 após registrar três desarmes, uma interceptação e duas bolas recuperadas. Já o atacante inglês, que atuou durante toda a partida, teve uma finalização no alvo, acertou um drible em uma tentativa e sofreu três faltas, terminando com nota 6,7.

Pedro Milans — Corinthians (2026)

  1. 9 jogos (8 titular)
  2. 0.6 passe decisivo por jogo
  3. 1 grande chance criada
  4. 29% de acerto no cruzamento
  5. 82% de acerto no passe
  6. 0.3 dribles certos por jogo (50% de acerto)
  7. 1.6 desarmes por jogo
  8. 1.1 interceptações por jogo
  9. 2.6 bolas recuperadas por jogo
  10. 3.0 entradas no último terço por jogo
  11. 49% de eficiência nos duelos
  12. 0.1 dribles sofridos por jogo
  13. 0.9 faltas por jogo
  14. 1 erro defensivo grave
  15. Nota Sofascore 6.62

Matheus Pereira também recebeu nota 6,7. O meio-campista teve um passe decisivo, acertou 36 dos 46 passes tentados, realizou um desarme e recuperou quatro bolas. Dieguinho, que deixou o campo no intervalo, finalizou uma vez durante o confronto.

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Dieguinho — Corinthians (2026)

  1. 21 jogos (3 titular)
  2. 2 gols
  3. 1 assistência
  4. 180 min p/ participar de gol
  5. 0.4 passe decisivo por jogo
  6. 2 grandes chances criadas
  7. 0.4 dribles certos por jogo (39% de acerto)
  8. 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol)
  9. 0.3 faltas sofridas por jogo
  10. Nota Sofascore 6.65

Notas dos jogadores do Corinthians durante a partida:

    1.
  1. Raniele – 8.0
    2. 2.
  2. André Ramalho – 7.6
    3. 3.
  3. Matheuzinho – 7.6
    4. 4.
  4. Hugo Souza – 7.0
    5. 5.
  5. Allan – 7.0
    6. 6.
  6. André Carrillo – 6.9
    7. 7.
  7. Pedro Milans – 6.8
    8. 8.
  8. Matheus Pereira – 6.7
    9. 9.
  9. J. Lingard – 6.7
    10. 10.
  10. Yuri Alberto – 6.6
    11. 11.
  11. Rodrigo Garro – 6.6
    12. 12.
  12. Zakaria Labyad – 6.6
    13. 13.
  13. Kaio César – 6.5
    14. 14.
  14. André Luiz – 6.5
    15. 15.
  15. Dieguinho – 6.5
    16. 16.
  16. Breno Bidon – 6.4
    Notas Sofascore*

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