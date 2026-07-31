Corinthians: Diniz ganha mais dúvidas do que certezas em partida com reservas
Timão teve mais volume ofensivo no empate sem gols, mas jogadores ainda buscam convencer o treinador
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O técnico Fernando Diniz optou por utilizar um time repleto de reservas na partida contra o Athletico-PR, que terminou empatada em 0 a 0 nesta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.
Na partida, o Timão teve mais volume ofensivo. Mesmo com uma equipe formada majoritariamente por reservas, o time comandado por Fernando Diniz terminou a partida com números superiores ao adversário em alguns dos principais indicadores ofensivos, embora sem grande brilho individual
O Corinthians também finalizou mais vezes, com sete chutes contra quatro do adversário, e teve maior presença no campo de ataque, refletida nos seis escanteios conquistados, contra dois da equipe paranaense.
Na construção do jogo, o Corinthians também teve mais posse de bola, com 429 passes realizados, diante de 404 do Athletico-PR, além de levar vantagem nos desarmes, com 15 contra 14.
Apesar do domínio estatístico, o time encontrou dificuldades para transformar o controle em gols e parou na atuação do goleiro adversário, que realizou quatro defesas, enquanto Hugo Souza foi exigido apenas uma vez.
Quem dos reservas se destacou?
Para a sequência da temporada, o Timão terá pela frente a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão. Com Yuri Alberto, que se lesionou durante a partida, e Zakaria Labyad, também machucado, Fernando Diniz terá a missão de escalar o Corinthians em meio às incertezas e com jogadores ainda buscando espaço na temporada.
O meia André Carrillo recebeu nota 6,9, com destaque para a eficiência nos passes. O peruano acertou 95% das tentativas, com 37 passes certos, além de completar quatro dos cinco lançamentos longos realizados.
Carrillo também contribuiu defensivamente, com três bolas recuperadas, e sofreu uma falta durante os 90 minutos em campo. Apesar da atuação segura, o jogador teve pouca participação ofensiva, já que o Corinthians encontrou dificuldades para transformar o maior volume de jogo em chances claras de gol.
André Carrillo — Corinthians (2026)
- 28 jogos (13 titular)
- 1 assistência
- 0.4 passe decisivo por jogo
- 92% de acerto no passe
- 82% de acerto no passe longo
- 0.2 finalizações por jogo (0.0 no gol)
- 1.1 desarmes por jogo
- 0.3 interceptações por jogo
- 1.6 bolas recuperadas por jogo
- 0.4 dribles certos por jogo (58% de acerto)
- 53% de eficiência nos duelos
- 0.2 faltas sofridas por jogo
- 5 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.86
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Pedro Milans e Jesse Lingard também voltaram a ter oportunidades. O lateral-direito recebeu nota 6,8 após registrar três desarmes, uma interceptação e duas bolas recuperadas. Já o atacante inglês, que atuou durante toda a partida, teve uma finalização no alvo, acertou um drible em uma tentativa e sofreu três faltas, terminando com nota 6,7.
Pedro Milans — Corinthians (2026)
- 9 jogos (8 titular)
- 0.6 passe decisivo por jogo
- 1 grande chance criada
- 29% de acerto no cruzamento
- 82% de acerto no passe
- 0.3 dribles certos por jogo (50% de acerto)
- 1.6 desarmes por jogo
- 1.1 interceptações por jogo
- 2.6 bolas recuperadas por jogo
- 3.0 entradas no último terço por jogo
- 49% de eficiência nos duelos
- 0.1 dribles sofridos por jogo
- 0.9 faltas por jogo
- 1 erro defensivo grave
- Nota Sofascore 6.62
Matheus Pereira também recebeu nota 6,7. O meio-campista teve um passe decisivo, acertou 36 dos 46 passes tentados, realizou um desarme e recuperou quatro bolas. Dieguinho, que deixou o campo no intervalo, finalizou uma vez durante o confronto.
Dieguinho — Corinthians (2026)
- 21 jogos (3 titular)
- 2 gols
- 1 assistência
- 180 min p/ participar de gol
- 0.4 passe decisivo por jogo
- 2 grandes chances criadas
- 0.4 dribles certos por jogo (39% de acerto)
- 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol)
- 0.3 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.65
Notas dos jogadores do Corinthians durante a partida:
- Raniele – 8.0
- André Ramalho – 7.6
- Matheuzinho – 7.6
- Hugo Souza – 7.0
- Allan – 7.0
- André Carrillo – 6.9
- Pedro Milans – 6.8
- Matheus Pereira – 6.7
- J. Lingard – 6.7
- Yuri Alberto – 6.6
- Rodrigo Garro – 6.6
- Zakaria Labyad – 6.6
- Kaio César – 6.5
- André Luiz – 6.5
- Dieguinho – 6.5
- Breno Bidon – 6.4
Notas Sofascore*
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