Corinthians: Diniz ganha mais dúvidas do que certezas em partida com reservas Timão teve mais volume ofensivo no empate sem gols, mas jogadores ainda buscam convencer o treinador

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O técnico Fernando Diniz optou por utilizar um time repleto de reservas na partida contra o Athletico-PR, que terminou empatada em 0 a 0 nesta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Na partida, o Timão teve mais volume ofensivo. Mesmo com uma equipe formada majoritariamente por reservas, o time comandado por Fernando Diniz terminou a partida com números superiores ao adversário em alguns dos principais indicadores ofensivos, embora sem grande brilho individual

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O Corinthians também finalizou mais vezes, com sete chutes contra quatro do adversário, e teve maior presença no campo de ataque, refletida nos seis escanteios conquistados, contra dois da equipe paranaense.

Na construção do jogo, o Corinthians também teve mais posse de bola, com 429 passes realizados, diante de 404 do Athletico-PR, além de levar vantagem nos desarmes, com 15 contra 14.

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Apesar do domínio estatístico, o time encontrou dificuldades para transformar o controle em gols e parou na atuação do goleiro adversário, que realizou quatro defesas, enquanto Hugo Souza foi exigido apenas uma vez.

Quem dos reservas se destacou?

Para a sequência da temporada, o Timão terá pela frente a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão. Com Yuri Alberto, que se lesionou durante a partida, e Zakaria Labyad, também machucado, Fernando Diniz terá a missão de escalar o Corinthians em meio às incertezas e com jogadores ainda buscando espaço na temporada.

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O meia André Carrillo recebeu nota 6,9, com destaque para a eficiência nos passes. O peruano acertou 95% das tentativas, com 37 passes certos, além de completar quatro dos cinco lançamentos longos realizados.

Carrillo também contribuiu defensivamente, com três bolas recuperadas, e sofreu uma falta durante os 90 minutos em campo. Apesar da atuação segura, o jogador teve pouca participação ofensiva, já que o Corinthians encontrou dificuldades para transformar o maior volume de jogo em chances claras de gol.

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Pedro Milans foi titular na partida (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

André Carrillo — Corinthians (2026)

28 jogos (13 titular) 1 assistência 0.4 passe decisivo por jogo 92% de acerto no passe 82% de acerto no passe longo 0.2 finalizações por jogo (0.0 no gol) 1.1 desarmes por jogo 0.3 interceptações por jogo 1.6 bolas recuperadas por jogo 0.4 dribles certos por jogo (58% de acerto) 53% de eficiência nos duelos 0.2 faltas sofridas por jogo 5 cartões amarelos Nota Sofascore 6.86

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Pedro Milans e Jesse Lingard também voltaram a ter oportunidades. O lateral-direito recebeu nota 6,8 após registrar três desarmes, uma interceptação e duas bolas recuperadas. Já o atacante inglês, que atuou durante toda a partida, teve uma finalização no alvo, acertou um drible em uma tentativa e sofreu três faltas, terminando com nota 6,7.

Pedro Milans — Corinthians (2026)

9 jogos (8 titular) 0.6 passe decisivo por jogo 1 grande chance criada 29% de acerto no cruzamento 82% de acerto no passe 0.3 dribles certos por jogo (50% de acerto) 1.6 desarmes por jogo 1.1 interceptações por jogo 2.6 bolas recuperadas por jogo 3.0 entradas no último terço por jogo 49% de eficiência nos duelos 0.1 dribles sofridos por jogo 0.9 faltas por jogo 1 erro defensivo grave Nota Sofascore 6.62

Matheus Pereira também recebeu nota 6,7. O meio-campista teve um passe decisivo, acertou 36 dos 46 passes tentados, realizou um desarme e recuperou quatro bolas. Dieguinho, que deixou o campo no intervalo, finalizou uma vez durante o confronto.

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Dieguinho — Corinthians (2026)

21 jogos (3 titular) 2 gols 1 assistência 180 min p/ participar de gol 0.4 passe decisivo por jogo 2 grandes chances criadas 0.4 dribles certos por jogo (39% de acerto) 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol) 0.3 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.65

Notas dos jogadores do Corinthians durante a partida:

1 . Raniele – 8.0 2 . André Ramalho – 7.6 3 . Matheuzinho – 7.6 4 . Hugo Souza – 7.0 5 . Allan – 7.0 6 . André Carrillo – 6.9 7 . Pedro Milans – 6.8 8 . Matheus Pereira – 6.7 9 . J. Lingard – 6.7 10 . Yuri Alberto – 6.6 11 . Rodrigo Garro – 6.6 12 . Zakaria Labyad – 6.6 13 . Kaio César – 6.5 14 . André Luiz – 6.5 15 . Dieguinho – 6.5 16 . Breno Bidon – 6.4

Notas Sofascore*

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