Dê suas notas: avalie os jogadores do Corinthians no empate contra o Athletico-PR Com alterações na equipe titular, Corinthians empata e perde chance de chegar no G-6 da competição; Zakaria Labyad e Yuri Alberto saem lesionados e preocupam

Em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Athletico-PR empataram por 0 a 0, na noite desta quinta-feira (30), na Neo Química Arena. Com dois tempos distintos e com lesões importantes pelo lado do Timão, o duelo entre as equipes também foi marcado por confusões. Na sua opinião, qual foi o grande destaque do jogo? Avalie o desempenho dos jogadores:

Como foi o jogo do Corinthians?

Ambos os clubes, visando o duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que acontecerá neste final de semana, optaram por efetuar mudanças na equipe titular e iniciar a partida com nomes alternativos. O Timão realizou oito alterações, deixando figuras importantes, como o artilheiro Yuri Alberto, o meio-campista Garro, entre outros, no banco. Já o Athletico-PR, mesmo com menos modificações, poupou o volante Luiz Gustavo e o lateral-esquerdo nem foi convocado para a partida.

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Nesse sentido, a primeira etapa foi marcada por um tom mais morno. As equipes não foram agressivas e os goleiros não foram obrigados a fazerem grandes defesas. Em números, a equipe do Furacão, por exemplo, não finalizou nenhuma vez e o Timão apenas três. Porém, nos minutos finais, o meio-campista Zakaria Labyad, em uma disputa de bola, torceu o joelho esquerdo, em uma cena que assustou os companheiros, e saiu de maca para os vestiários.

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Insatisfeitos com o empate, os técnicos de ambas as equipes realizaram substituições no intervalo da partida. O comandante Fernando Diniz, pela equipe do Corinthians, foi obrigado a trocar o meio-campista Zakaria Labyad, que precisou sair por conta da torção no joelho esquerdo, por Kaio Cesár. Além da entrada do atacante, Yuri Alberto também foi novidade na etapa final.

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Dessa maneira, a segunda etapa foi mais movimentada, principalmente com a entrada do artilheiro da equipe alvinegra, Yuri Alberto, que criou duas grandes chances, mas parou em boas defesas do goleiro Santo, do Athletico-PR. Porém, mesmo com mais volume de jogo, a equipe de Fernando Diniz não conseguiu tirar o zero do placar e desperdiçou chance de chegar no G-6 da competição.

Além disso, outra má notícia para a equipe do Corinthians foi que o número 9, no final dos últimos 45 minutos, também saiu da partida por lesão, dessa vez na coxa direita.

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Neo Química Arena durante a partida contra o Athletico-PR, em rodada válida pelo Brasileirão - (Foto: Vinícius Spada/Lance!)

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