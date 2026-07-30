Diniz dá tapa na mão de jogador em Corinthians x Athletico-PR; veja Treinador fez parte de uma pequena confusão no fim da partida

O empate sem gols entre Corinthians e Athletico-PR, nesta quinta-feira (30), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcado por uma confusão nos minutos finais do primeiro tempo na Neo Química Arena.

O desentendimento começou após um empurrão de Benavídez em Matheusinho próximo à lateral do campo. A jogada provocou uma reação imediata dos jogadores e membros das comissões técnicas que estavam nos bancos de reserva, resultando em uma troca de empurrões.

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Durante a confusão, o técnico Fernando Diniz protagonizou um dos momentos mais comentados da partida ao acertar um tapa no volante Jadson, do Athletico-PR. Os dois precisaram ser contidos por jogadores e pela arbitragem para evitar que a discussão ganhasse proporções maiores.

Veja o vídeo:

Diniz largando um tapa na mão do Jadson durante uma confusão em Corinthians x Athletico.



🎥 @ESPNBrasil | @SportsCenterBR pic.twitter.com/28OwiConCp — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 31, 2026

O atacante Jesse Lingard também participou da separação entre os envolvidos e ajudou a conter os ânimos. Após revisar a situação, o árbitro aplicou cartão amarelo para Benavídez pelo lance inicial, além de advertir Fernando Diniz e Jadson pela confusão.

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Apesar do clima quente fora da bola, o confronto terminou sem gols. Com o empate, o Corinthians chegou à oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Athletico-PR permaneceu na terceira posição e desperdiçou a oportunidade de reduzir a distância para o líder Palmeiras.

Corinthians e Athletico-PR ficaram no empate (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Atheltico-PR

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians 0x0 Athletico-PR

Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: (26'/1ºT) Corinthians; (26'/1ºT) Athletico;

🟨 Cartões amarelos: André Ramalho, Matheuzinho e Garro (COR); Jadson, Claudinho e Benavídez (ATHL);

🟥 Cartões vermelhos: -

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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