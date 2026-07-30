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Diniz dá tapa na mão de jogador em Corinthians x Athletico-PR; veja

Treinador fez parte de uma pequena confusão no fim da partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 23:24
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Fernando Diniz, técnico do Corinthians na beira do campo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro
Fernando Diniz, técnico do Corinthians na beira do campo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Folhapress)

O empate sem gols entre Corinthians e Athletico-PR, nesta quinta-feira (30), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcado por uma confusão nos minutos finais do primeiro tempo na Neo Química Arena.

O desentendimento começou após um empurrão de Benavídez em Matheusinho próximo à lateral do campo. A jogada provocou uma reação imediata dos jogadores e membros das comissões técnicas que estavam nos bancos de reserva, resultando em uma troca de empurrões.

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Durante a confusão, o técnico Fernando Diniz protagonizou um dos momentos mais comentados da partida ao acertar um tapa no volante Jadson, do Athletico-PR. Os dois precisaram ser contidos por jogadores e pela arbitragem para evitar que a discussão ganhasse proporções maiores.

Veja o vídeo:

O atacante Jesse Lingard também participou da separação entre os envolvidos e ajudou a conter os ânimos. Após revisar a situação, o árbitro aplicou cartão amarelo para Benavídez pelo lance inicial, além de advertir Fernando Diniz e Jadson pela confusão.

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Apesar do clima quente fora da bola, o confronto terminou sem gols. Com o empate, o Corinthians chegou à oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Athletico-PR permaneceu na terceira posição e desperdiçou a oportunidade de reduzir a distância para o líder Palmeiras.

Corinthians e Athletico-PR ficaram no empate
Corinthians e Athletico-PR ficaram no empate (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Atheltico-PR

✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 0x0 Athletico-PR
Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: (26'/1ºT) Corinthians; (26'/1ºT) Athletico;
🟨 Cartões amarelos: André Ramalho, Matheuzinho e Garro (COR); Jadson, Claudinho e Benavídez (ATHL);
🟥 Cartões vermelhos: -

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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