Martínez volta ao Corinthians com problema no joelho e futuro em aberto

O técnico Dorival Júnior não sabe quando o volante José Martínez ficará à disposição do elenco. O jogador retornou ao Brasil e se reapresentou ao Corinthians neste sábado (07), mas vive um futuro incerto.

Segundo Dorival Júnior, Martínez está entregue ao departamento médico e não há previsão de retorno. Além disso, o meio-campista ainda precisa conversar com a diretoria sobre o ocorrido no último mês.

— O Martínez está no DM. Vai fazer um exame na segunda para que a gente possa constatar o grau da sua lesão. Ele está entregue ao departamento de futebol e à diretoria. Depois de conversarmos com o Martínez, ainda não conversei com ele, mas teremos uma reunião para a partir daí termos uma clareza maior do que será feito — disse Dorival Jr.

O Lance! apurou que o jogador sentiu dores no joelho esquerdo e passará por exames médicos para avaliação clínica.

Entenda a polêmica de José Martínez

O jogador estava na Venezuela sem conseguir retornar ao Brasil desde o período de férias, no ano passado. A ausência do venezuelano causou grande incômodo na comissão técnica, no departamento de futebol e na diretoria. Nesse período, Martínez perdeu oito jogos do clube.

O Corinthians se reapresentou no dia três de janeiro para a disputa do Paulistão, mas o venezuelano, que estava com o passaporte sem folhas em branco para os carimbos de imigração, precisou iniciar o processo para a emissão de um novo documento em seu país natal, diante de uma previsão inicial de até seis meses para a conclusão dos trâmites.

Justamente naquele período, os Estados Unidos atacaram a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro, o que provocou atrasos no funcionamento do serviço público local. A diretoria, inclusive, buscou apoio do consulado brasileiro no país vizinho para agilizar a situação, mas o jogador permaneceu responsável pela própria documentação.