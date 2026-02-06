Martínez consegue passaporte e inicia volta ao Brasil para se reapresentar ao Corinthians

O meio-campista venezuelano José Martínez conseguiu um novo passaporte e já iniciou a viagem de retorno ao Brasil para se reapresentar no Corinthians, após mais de um mês de ausência. O jogador publicou em suas redes sociais uma imagem dentro de um avião com direito a uma bandeira do Brasil.

Apesar do retorno ao Brasil, Martínez ainda não será relacionado para o clássico contra o Palmeiras, marcado para este domingo, às 20h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

O jogador estava na Venezuela sem conseguir retornar para o Brasil desde as férias, no ano passado. A ausência do venezuelano causou um grande incômodo na comissão técnica, no departamento de futebol e na diretoria. Neste período, Martínez perdeu oito jogos do clube.

O Corinthians se reapresentou no dia três de janeiro para a disputa do Paulistão, mas o venezuelano, que estava com o passaporte sem folhas em branco para os carimbos de imigração, precisou conduzir o processo de um novo passaporte em seu país natal, diante de uma previsão inicial de até seis meses para a conclusão dos trâmites.

Justamente naquele dia, os Estados Unidos atacaram a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro, o que provocou atrasos no funcionamento do serviço público local. A diretoria, inclusive, buscou apoio do consulado brasileiro no país vizinho para agilizar a situação, mas o jogador seguiu responsável pela documentação.

Martínez só conseguiu dar entrada no pedido de um novo documento no dia 13 de janeiro, o que irritou a diretoria corintiana, que acreditava que a questão poderia ter sido resolvida no final do ano passado.

