O Corinthians avalia a possibilidade de rescindir o contrato com o volante José Martínez. O jogador retornou ao Brasil e se reapresentou ao clube neste sábado (07), mas relatou dores no joelho e, após exames, foi confirmada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

continua após a publicidade

O grande problema é que começaram a circular nas redes sociais imagens do volante participando de um torneio festivo durante o período de férias. Nas imagens, é possível ver uma proteção no joelho direito, justamente o que precisará ser operado.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Ciente da situação, o Corinthians encaminhou o caso ao departamento jurídico do clube e avalia os próximos passos. Internamente, já havia descontentamento pelo atraso na reapresentação do atleta.

continua após a publicidade

Apesar dos problemas políticos enfrentados pela Venezuela, Dorival Júnior não conseguia contato com o jogador, o que causou mal-estar interno.

Em entrevista coletiva recente, Dorival confirmou o problema médico do atleta, mas não deu maiores detalhes. Além disso, afirmou que o jogador teria de resolver pendências com a diretoria.

continua após a publicidade

— O Martínez está no DM. Vai fazer um exame na segunda para que a gente possa constatar o grau da sua lesão. Ele está entregue ao departamento de futebol e à diretoria. Depois de conversarmos com o Martínez, ainda não conversei com ele, mas teremos uma reunião para a partir daí termos uma clareza maior do que será feito — disse Dorival Jr.

A informação sobre a possível rescisão contratual com Martínez foi divulgada pelo "Café com Setorista" e confirmada pelo Lance!. O Corinthians não se pronunciou sobre o caso.

José Martínez, de 37 anos, chegou ao Corinthians em agosto de 2024, vindo do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, clube com o qual conquistou o Supporters' Shield em 2020. Em seu país natal, defendeu Deportivo JBL (VEN) e Zulia (VEN), onde venceu a Copa Venezuela em 2018.

Pelo Corinthians, Martínez disputou 70 partidas, com dois gols marcados e duas assistências. O contrato do volante com o Timão é válido até 31 de dezembro de 2027.

Mesmo se permanecer, José Martínez não deve atuar mais em 2026 (Foto: Rebeca Schumacker/Agência Enquadrar/Gazeta Press)

Entenda a polêmica de José Martínez

O jogador estava na Venezuela sem conseguir retornar ao Brasil desde o período de férias, no ano passado. A ausência do venezuelano causou grande incômodo na comissão técnica, no departamento de futebol e na diretoria. Nesse período, Martínez perdeu oito jogos do clube.

O Corinthians se reapresentou no dia três de janeiro para a disputa do Paulistão, mas o venezuelano, que estava com o passaporte sem folhas em branco para os carimbos de imigração, precisou iniciar o processo para a emissão de um novo documento em seu país natal, diante de uma previsão inicial de até seis meses para a conclusão dos trâmites.

Justamente naquele período, os Estados Unidos atacaram a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro, o que provocou atrasos no funcionamento do serviço público local. A diretoria, inclusive, buscou apoio do consulado brasileiro no país vizinho para agilizar a situação, mas o jogador permaneceu responsável pela própria documentação.

+ Aposte no Corinthians em jogos pelo Paulistão e Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.