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Ex-Corinthians, Talles Magno exalta torcida e destaca influência de Memphis Depay

Atacante teve passagem de 67 jogos, nove gols e dois títulos pelo Timão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
19/06/2026 10:34
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Talles Magno disputou 67 jogos pelo Corinthians (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)
Talles Magno disputou 67 jogos pelo Corinthians (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Atualmente no New York City, dos Estados Unidos, o atacante Talles Magno relembrou a passagem pelo Corinthians e comentou alguns dos momentos que viveu durante o período em que defendeu o clube do Parque São Jorge.

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    Em entrevista ao Charla Podcast, o jogador destacou a força da torcida alvinegra e afirmou que o apoio recebido nas arquibancadas foi um dos fatores que mais o impressionaram durante sua trajetória no Timão.

    — Muitos falam que não tem nada igual, que é surreal, e eu senti isso mesmo. No Brasil, existe muito aquilo de o time estar perdendo e a torcida diminuir o apoio, parar de incentivar e começar a cobrar, o que é normal para um torcedor. Mas o que torna o Corinthians diferente é justamente isso. Mesmo com o jogo em 0 a 0, aos 45 minutos do segundo tempo, eles continuam apoiando como se estivéssemos vencendo por 3 a 0. Isso torna eles diferentes. E também conseguem lotar qualquer estádio, no Brasil ou fora dele — comenta.

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    Além da torcida, Talles Magno também elogiou Memphis Depay e ressaltou a influência do camisa 10 dentro do elenco. Segundo o atacante, o holandês teve papel importante no desenvolvimento dos jogadores mais jovens do grupo.

    — O Memphis tem esse perfil de ajudar os mais jovens, sempre alertando o que cada um pode melhorar. Eu mesmo aprendi muito com ele, porque o cara foca muito nos treinos de passe e finalização e não somente em coletivo. O jeito dele fez o nosso time evoluir muito, porque força você a levar o trabalho de forma mais séria — finalizou.

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    Talles Magno voltou ao New York City (Foto: Niyi Fote/Thenews2/Folhapress)
    Talles Magno voltou ao New York City (Foto: Niyi Fote/Thenews2/Folhapress)

    Passagem de Talles Magno pelo Corinthians

    Talles Magno se despediu em baixa. Quando teve o contrato estendido pelo clube, em abril de 2025, o atacante vivia um bom momento. No entanto, perdeu espaço na reta final da passagem pelo Parque São Jorge e passou a ser menos utilizado.

    No Corinthians desde 2024, o jogador disputou 67 partidas, marcou nove gols e conquistou dois títulos: o Campeonato Paulista de 2025 e a Copa do Brasil de 2025.

    Desde que retornou ao New York City, Talles soma 12 jogos e quatro gols marcados. Revelado pelas categorias de base do Vasco, o atacante de 22 anos foi negociado com o clube norte-americano em 2021 e participou da campanha do título da Major League Soccer na mesma temporada.

    Pela equipe dos Estados Unidos, o brasileiro também conquistou a Campeones Cup da Concacaf em 2022. Nas categorias de base da Seleção Brasileira, Talles Magno integrou o elenco campeão da Copa do Mundo Sub-17 de 2019, ao lado dos corintianos Matheus Donelli e Matheus Araújo.

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