Sem empolgar, Vitinho registra baixa produção ofensiva no Corinthians Atacante soma poucas participações em gols, enfrenta concorrência e tenta recuperar espaço

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O atacante Vitinho, do Corinthians, vive futuro incerto no clube. Com contrato válido apenas até o fim deste ano, o jogador não conseguiu se firmar na equipe principal e vê concorrentes da posição, como Kaio César, ganharem espaço no elenco alvinegro.

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Desde que chegou ao Corinthians, Vitinho soma 38 jogos disputados, sendo apenas 13 como titular. No período, o atacante marcou um gol e deu quatro assistências, com participação direta em um gol a cada 310 minutos em campo. Os números ofensivos refletem a dificuldade do jogador em se firmar na equipe principal desde sua promoção ao elenco profissional.

Além da baixa produção em gols, Vitinho registra média de 1,2 finalização por partida, com apenas 0,3 chute no alvo por jogo. O atacante tem 48% de aproveitamento nos dribles e ainda não converteu nenhuma das três grandes chances que recebeu. Com nota média de 6,88 no Sofascore, o camisa 11 ainda busca aumentar sua efetividade para conquistar mais espaço no time comandado por Fernando Diniz.

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Números por temporada no Corinthians

Contratado pelo Corinthians em agosto de 2025, Vitinho teve sua primeira sequência pelo clube ainda na temporada passada. Em 17 partidas disputadas, apenas quatro como titular, o atacante não marcou gols, mas contribuiu com três assistências. O jogador participou diretamente de um gol a cada 205 minutos em campo e criou três grandes chances para os companheiros.

Nos números individuais de 2025, Vitinho registrou média de 1,0 passe decisivo por partida, 1,0 finalização por jogo e 0,4 chute no alvo por confronto. O atacante apresentou 37% de aproveitamento nos dribles, com média de 0,6 drible certo por partida, além de 2,7 duelos ganhos por jogo. Sua nota média no Sofascore foi de 6,93.

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Em 2026, o jogador recebeu mais oportunidades e entrou em campo 21 vezes, sendo nove como titular. Apesar do aumento na minutagem, a produção ofensiva seguiu discreta. Vitinho marcou um gol e distribuiu uma assistência, passando a participar diretamente de um tento a cada 468 minutos, número inferior ao registrado no ano anterior.

Por outro lado, alguns indicadores individuais apresentaram evolução. O atacante aumentou a média de finalizações para 1,4 por partida, melhorou o aproveitamento nos dribles para 57% e passou a registrar 1,0 drible certo por jogo. Ainda assim, segue sem converter grandes chances, com aproveitamento de 0% nas três oportunidades claras que teve. A nota média no Sofascore caiu para 6,85, enquanto o número de duelos ganhos subiu para 3,0 por confronto.

Cabe ressaltar que o jogador está lesionado. Ele sofreu um estiramento no músculo obturador do quadril direito na partida diante do Peñarol, em 30 de abril. Além disso, foi identificada uma lesão nos tendões dos isquiotibiais, músculos localizados na parte posterior da coxa.

Vitinho busca melhorar os números pelo Corinthians (Foto: Arte Lance!/Gemini)

Desempenho no Corinthians só supera passagem pelo Al-Shabab

Os números de Vitinho pelo Corinthians evidenciam um dos períodos menos produtivos de sua carreira. Desde que chegou ao clube, o atacante participou diretamente de apenas cinco gols, com um gol marcado e quatro assistências distribuídas. Entre os times pelos quais atuou, o desempenho só é superior ao registrado no Al-Shabab, da Arábia Saudita, onde somou apenas uma participação em gol.

A passagem pelo Corinthians contrasta com os melhores momentos vividos pelo jogador em outros clubes. O Flamengo segue sendo o período mais produtivo da carreira de Vitinho. Pelo Rubro-Negro, foram 62 participações em gols, com 29 gols marcados e 33 assistências em 212 partidas. Apesar de oscilações ao longo da trajetória, o atacante foi peça importante do elenco multicampeão entre 2018 e 2022, participando das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019.

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Além do destaque no Flamengo, Vitinho também apresentou números expressivos por Internacional e CSKA Moscou. Pelo clube gaúcho, acumulou 35 participações em gols, enquanto na equipe russa foram 27. No Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, contribuiu diretamente para 22 gols, desempenho bem superior ao registrado desde sua chegada ao Corinthians.

Com apenas cinco participações em gols pelo clube paulista e futuro indefinido ao fim do contrato, Vitinho vive uma de suas fases menos impactantes em termos de produção ofensiva. Os números ficam distantes das marcas alcançadas nos períodos de maior destaque da carreira e ajudam a explicar a dificuldade do atacante em conquistar espaço no elenco alvinegro.

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