Contrato de quarteto chega ao fim: veja quem fica e quem sai do Corinthians

A última semana de 2025 será decisiva para o planejamento do elenco do Corinthians. Nesta quarta-feira (31), chegam ao fim os contratos de quatro jogadores: Romero, Talles Magno, Maycon e Fabrizio Angileri.

O orçamento do clube alvinegro para 2026 prevê uma redução de aproximadamente R$ 6 milhões por mês na folha salarial do elenco. A saída de jogadores com contratos chegando ao fim é uma das formas de alcançar esse objetivo. Os atacantes Romero e Talles Magno não vão permanecer para a próxima temporada.

Romero

O paraguaio, de 33 anos, atuou poucas vezes em 2025, perdeu espaço com Dorival Júnior e se despede do Corinthians após três anos.

Com duas passagens pelo Parque São Jorge, entre 2014 e 2018 e, mais recentemente, desde 2023, Romero disputou 377 jogos com a camisa do Timão e conquistou seis títulos: três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2025), dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e uma Copa do Brasil (2025).

Romero levantou a taça da Copa do Brasil em sua despedida no Timão (Foto: Jhony Inacio/Agência Enquadrar/Gazeta Press)

Talles Magno

O atacante, de 23 anos, destaque no início da temporada, se despede do Timão em baixa e retornará de empréstimo ao New York City, dos Estados Unidos. No Corinthians desde 2024, o jogador disputou 67 partidas, marcou nove gols e conquistou dois títulos: Campeonato Paulista (2025) e Copa do Brasil (2025).

Talles Magno não ficará no Timão em 2026 (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Renovações

O Corinthians trabalha para manter Maycon e Angileri. O volante é prioridade e mobiliza a diretoria. Emprestado pelo Shakhtar Donetsk, seu contrato termina no final deste ano. Ainda sob o comando de Fabinho Soldado, ex-executivo de futebol que deixou o clube após a conquista da Copa do Brasil, o Timão iniciou conversas para prorrogar o vínculo.

O empresário do atleta costurou um acordo com o clube ucraniano para que Maycon chegue em definitivo ao Corinthians por três anos. O Timão deve aproximadamente 1 milhão de euros ao Shakhtar, referente a empréstimos do jogador, e foi condenado pela Fifa em fevereiro, em processo que corre no CAS (Corte Arbitral do Esporte). Mesmo assim, o clima é de confiança por um acerto.

O Corinthians também negocia uma renovação com Fabrizio Angileri, mas enfrenta dificuldades. As conversas vinham sendo conduzidas por Fabinho Soldado desde dezembro, mas travaram devido a entraves financeiros.