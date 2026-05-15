Corinthians participará de amistoso com o Cascavel durante a Copa do Mundo

O Corinthians e o Cascavel entrarão em campo para a disputa de um amistoso, marcado para o dia 12 de julho, ou seja, durante a Copa do Mundo, no Estádio Olímpico Regional, no interior do Paraná. O anúncio foi feito pelo time paranaense nesta sexta-feira (15), por meio das redes sociais.

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O jogo servirá como preparação do elenco para o retorno das competições que o Corinthians disputa nesta temporada ao fim do Mundial de Seleções. O evento será promovido pela Prefeitura de Cascavel e pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com um grupo de empresários.

O elenco corintiano terá 25 dias de férias e, depois, se reapresentará na segunda quinzena do mês de junho. O primeiro jogo oficial do Corinthians após a Copa do Mundo será no dia 22 de julho, contra o Remo, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O clube ainda disputa a Libertadores e a Copa do Brasil.

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Os ingressos estarão disponíveis a partir das 15h deste sábado (16), pelo site Sou Mais Futebol. Segundo o Cascavel, mais informações sobre o evento serão divulgadas pela organização nos próximos dias.

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