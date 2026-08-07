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Corinthians trabalha para ter Memphis contra o Rosario Central

Jogador passou por exames e clube aguarda conclusão dos trâmites

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/08/2026 04:00
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Memphis Depay, meia-atacante do Corinthians
Corinthians e Memphis Depay avançam nas tratativas pela renovação de contrato (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O Corinthians vive momentos decisivos para concluir a renovação de contrato com o meia-atacante Memphis Depay. Com o acordo encaminhado entre as partes, o clube trabalha para finalizar a documentação e oficializar a permanência do jogador.

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O Lance! apurou que as questões negociáveis do novo vínculo já foram definidas. O impasse está concentrado na parte jurídica, que envolve a troca de minutas e a análise de diversos pontos do contrato.

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O documento, que está sendo elaborado em português e inglês, tem um nível maior de complexidade e exige mais tempo de revisão do que o habitual. A expectativa do Corinthians é concluir essa etapa para confirmar o novo acordo com Memphis.

Internamente, o departamento de futebol avalia como possível a presença do atacante no duelo contra o Rosario Central, pela Libertadores, na próxima quinta-feira (13). Para isso, o jogador precisa estar regularizado no BID da CBF, já que está inscrito na competição continental.

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Em relação à condição física, os exames realizados pelo atleta incluíram avaliações cardiológicas, fisioterapêuticas e uma ressonância magnética. O clube entende que ainda não é possível determinar o nível físico de Memphis, algo que será avaliado somente com a retomada dos trabalhos em campo.

Memphis Depay, meia-atacante do Corinthians
Memphis Depay acompanhou Corinthians x Internacional (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Memphis esteve em partida do Corinthians

Memphis Depay marcou presença na Neo Química Arena nesta quinta-feira (6) para acompanhar o confronto entre Corinthians e Internacional, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O time gaúcho garantiu a classificação após o confronto.

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O atacante retornou ao Brasil na terça-feira (4) para avançar nas tratativas pela renovação de contrato com o Corinthians. Desde a chegada, Memphis passou por uma série de avaliações médicas, mas o novo vínculo ainda não foi oficializado.

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Memphis Depay pelo Corinthians

  1. 79 jogos (62 titular)
  2. 5436 minutos jogados (68 mins por jogo)
  3. 20 gols
  4. 15 assistências
  5. 155 mins p/ participar de gol
  6. 161 finalizações (68 no gol) no total
  7. 2.0 finalizações por jogo
  8. 8.1 finalizações p/ marcar gol
  9. 30% conversão de chances claras
  10. 22 grandes chances criadas
  11. 1.4 passe decisivo por jogo
  12. 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo
  13. 37% eficiência nos duelos
  14. 1.0 faltas sofridas por jogo
  15. 1 pênalti sofrido
  16. Nota Sofascore 7.00

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