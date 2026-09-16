Corinthians repudia ataques homofóbicos sofridos por atletas
Clube se manifestou sobre episódio ocorrido na saída do gramado da Arena Fonte Nova
O Corinthians divulgou uma nota condenando os ataques homofóbicos direcionados às jogadoras do clube no confronto diante do Bahia, na última terça-feira (15), na Arena Fonte Nova. A equipe venceu por 1 a 0, em partida válida pela semifinal do Brasileirão Feminino.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O caso ocorreu durante a saída das atletas do Corinthians do gramado, após o término da partida. Segundo o clube, alguns torcedores do Bahia fizeram manifestações de cunho homofóbico contra as jogadoras.
Em nota, o Corinthians classificou os atos como inadmissíveis e afirmou que não tolera qualquer forma de homofobia, dentro ou fora de campo. O clube também se solidarizou com as atletas e pediu que o episódio seja apurado, com a responsabilização dos envolvidos pelas autoridades competentes.
Veja abaixo a nota completa
O Sport Club Corinthians Paulista repudia veementemente os atos de homofobia cometidos por alguns torcedores do Bahia contra atletas do Corinthians durante a saída de campo após partida entre as equipes, válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, realizada na última terça-feira (15), na Arena Fonte Nova.
O Clube considera inadmissível que tais manifestações ainda estejam presentes nos estádios de futebol. O Corinthians não tolera qualquer forma de homofobia, dentro ou fora de campo, e reforça seu compromisso com o respeito, a diversidade e um esporte cada vez mais inclusivo.
O Time do Povo se solidariza com suas atletas e espera que episódios como esse sejam devidamente apurados e os autores responsabilizados por seus atos julgados pelas autoridades competentes.
Briga fora do estádio
Segundo informações do site Bahia Notícias, cerca de três torcedores do Corinthians foram agredidos com socos, chutes, capacetes e cones de sinalização por torcedores do Bahia durante a saída dos visitantes do estádio.
A Polícia Militar da Bahia esteve no local após a ocorrência, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento às vítimas.
Em nota, a Polícia Militar informou que foi chamada após um tumulto nas proximidades de uma praça esportiva, em Nazaré. No local, uma vítima relatou ter sido agredida por um grupo de torcedores. A PM realizou rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.
Veja abaixo a nota completa
"A Polícia Militar da Bahia informa que, na noite de terça-feira (15), policiais militares da 2ª CIPM foram acionados para verificar uma ocorrência de tumulto generalizado nas proximidades da praça esportiva, em Nazaré. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima no solo, que relatou ter sido agredido por um grupo de torcedores locais. O Samu foi acionado para o atendimento médico. Rondas foram feitas, porém nenhum agressor foi encontrado.
Bahia x Corinthians
O Corinthians venceu o Bahia por 1 a 0 e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Jhonson marcou o único gol da partida.
O borderô registrou 5.811 torcedores na partida. O número é o maior público registrado em jogos de futebol feminino na Bahia e supera os 5.701 presentes no duelo entre Corinthians e Cruzeiro, pelas quartas de final, até então a maior marca da competição.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Corinthians
Corinthians divulga nota após denúncia contra Stabile no MPHá 1 hora
Futebol Feminino
Briga após Bahia x Corinthians deixa torcedores feridosHá 1 hora
Corinthians
Ex-Botafogo, artilheiro e Seleção: os perigos do Estudiantes para o CorinthiansHá 2 horas
Corinthians
Corinthians busca fim de jejum de vitória para avançar na Libertadores e espantar criseHá 6 horas
Libertadores
Conmebol promove evento no Rio com lendas e taça da LibertadoresHá 7 horas
Corinthians
Inteligência artificial aponta vencedor em Corinthians x EstudiantesHá 8 horas
Mais LANCE!