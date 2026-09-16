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Corinthians repudia ataques homofóbicos sofridos por atletas

Clube se manifestou sobre episódio ocorrido na saída do gramado da Arena Fonte Nova

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/09/2026 13:48
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Camisa do Corinthians no vestiário do estádio do Maracanã
Corinthians repudiou atos de homofobia contra suas jogadoras (Foto: Gustavo Vasco / Corinthians)

O Corinthians divulgou uma nota condenando os ataques homofóbicos direcionados às jogadoras do clube no confronto diante do Bahia, na última terça-feira (15), na Arena Fonte Nova. A equipe venceu por 1 a 0, em partida válida pela semifinal do Brasileirão Feminino.

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O caso ocorreu durante a saída das atletas do Corinthians do gramado, após o término da partida. Segundo o clube, alguns torcedores do Bahia fizeram manifestações de cunho homofóbico contra as jogadoras.

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Em nota, o Corinthians classificou os atos como inadmissíveis e afirmou que não tolera qualquer forma de homofobia, dentro ou fora de campo. O clube também se solidarizou com as atletas e pediu que o episódio seja apurado, com a responsabilização dos envolvidos pelas autoridades competentes.

Veja abaixo a nota completa

O Sport Club Corinthians Paulista repudia veementemente os atos de homofobia cometidos por alguns torcedores do Bahia contra atletas do Corinthians durante a saída de campo após partida entre as equipes, válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, realizada na última terça-feira (15), na Arena Fonte Nova.

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O Clube considera inadmissível que tais manifestações ainda estejam presentes nos estádios de futebol. O Corinthians não tolera qualquer forma de homofobia, dentro ou fora de campo, e reforça seu compromisso com o respeito, a diversidade e um esporte cada vez mais inclusivo.

O Time do Povo se solidariza com suas atletas e espera que episódios como esse sejam devidamente apurados e os autores responsabilizados por seus atos julgados pelas autoridades competentes.

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Briga fora do estádio

Segundo informações do site Bahia Notícias, cerca de três torcedores do Corinthians foram agredidos com socos, chutes, capacetes e cones de sinalização por torcedores do Bahia durante a saída dos visitantes do estádio.

A Polícia Militar da Bahia esteve no local após a ocorrência, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento às vítimas.

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Em nota, a Polícia Militar informou que foi chamada após um tumulto nas proximidades de uma praça esportiva, em Nazaré. No local, uma vítima relatou ter sido agredida por um grupo de torcedores. A PM realizou rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Veja abaixo a nota completa

"A Polícia Militar da Bahia informa que, na noite de terça-feira (15), policiais militares da 2ª CIPM foram acionados para verificar uma ocorrência de tumulto generalizado nas proximidades da praça esportiva, em Nazaré. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima no solo, que relatou ter sido agredido por um grupo de torcedores locais. O Samu foi acionado para o atendimento médico. Rondas foram feitas, porém nenhum agressor foi encontrado.

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Jogadoras de Bahia x Corinthians
Corinthians venceu o Bahia por 1 a 0 (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Bahia x Corinthians

O Corinthians venceu o Bahia por 1 a 0 e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Jhonson marcou o único gol da partida.

O borderô registrou 5.811 torcedores na partida. O número é o maior público registrado em jogos de futebol feminino na Bahia e supera os 5.701 presentes no duelo entre Corinthians e Cruzeiro, pelas quartas de final, até então a maior marca da competição.

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