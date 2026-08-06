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Diniz vê arbitragem decisiva em eliminação do Corinthians: 'Determinante'

Treinador reclamou de decisões da equipe de arbitragem no duelo contra o Internacional

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
06/08/2026 23:49
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Fernando Diniz, técnico do Corinthians
Fernando Diniz fez críticas contra a arbitragem (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

O técnico Fernando Diniz falou sobre a eliminação do Corinthians para o Internacional na noite desta quinta-feira (6), na Neo Química Arena. A partida terminou com vitória do clube paulista por 2 a 1, mas, no placar agregado, a equipe gaúcha levou a melhor por 3 a 2 e garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

Diniz fez críticas à atuação da arbitragem na eliminação do Corinthians para o Internacional. O treinador reclamou da falta de critério em lances durante a partida e afirmou que as decisões tomadas pela equipe de arbitragem tiveram influência no resultado do confronto, apesar de reconhecer os méritos do time gaúcho na classificação.

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— De maneira educada, sei que o pessoal da CBF não é ditador. Como treinador, eu tenho que falar o que eu vejo. Lá o pênalti foi claro, no Bidu, e aqui foi clara a falta no Kaio César. O que mata a arbitragem é a falta de critério. Tem muita falta de critério entre um árbitro e outro e em um mesmo jogo. Foi determinante para o resultado do jogo. O Inter fez cera; ele deu só nove minutos e terminou o jogo com 8:20. Ontem o Atlético-MG fez o gol faltando segundos. A arbitragem foi decisiva nesse confronto. Precisamos melhorar; eu errei, os jogadores erraram, mas a arbitragem foi determinante, sem tirar o mérito do Inter — comentou o treinador.

Mesmo eliminado da Copa do Brasil, o time deixou a Neo Química Arena apoiado pelos torcedores, que valorizaram a postura da equipe em campo.

— Eu acho que o time jogou como o Corinthians. Se entregou até o final, insistiu, com raça, gana. A torcida se sente representada. É raro um time sair aplaudido após uma eliminação, que isso sirva de motivação para os jogadores. Precisamos criar cada vez mais essa conexão, porque faz muita diferença. É bonito para o futebol ter uma torcida como a do Corinthians — apontou.

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Além disso, o treinador comentou sobre a negociação envolvendo Memphis Depay. Diniz destacou que existe a possibilidade de o acordo ser concluído nos próximos dias.

— O mais importante é que estamos próximos de contar com ele. Eu não tive esse privilégio ainda. Desde que ele chegou ao Corinthians, tem um brilho diferente. Estou ansioso pela renovação. Está muito perto de acontecer. Nos próximos dias deve acontecer. Eu trabalhei com ele no campo menos de uma semana. Ele vai dar peso, qualidade — disse Fernando Diniz.

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Matheuzinho com as mãos na cabeça
Corinthians foi eliminado na Copa do Brasil (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Corinthians na temporada

O Corinthians soma 42 jogos na temporada de 2026, com 18 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, alcançando 53,2% de aproveitamento. O Timão marcou 47 gols e sofreu 35 até o momento.

A equipe iniciou o ano sob o comando de Dorival Júnior, que esteve à frente do time no começo da temporada antes da chegada de Fernando Diniz.

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Calendário do Corinthians

  • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
  • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
  • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
  • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
  • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

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