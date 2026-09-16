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Corinthians divulga nota após denúncia contra Stabile no MP

Clube se manifesta publicamente sobre a representação apresentada no Ministério Público

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/09/2026 13:31
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Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O Corinthians divulgou uma nota nesta segunda-feira (15) sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o presidente do clube, Osmar Stabile, por suposta apropriação indébita. No comunicado, o clube se posicionou sobre o caso e reproduziu os argumentos apresentados pela defesa do dirigente.

O Corinthians afirmou que a denúncia contra Osmar Stabile ainda será analisada pela Justiça e ressaltou que a acusação não representa uma condenação ou comprovação de responsabilidade criminal. O clube também explicou que a contratação da empresa de segurança ocorreu após riscos à integridade do presidente e de seus familiares.

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Segundo o Corinthians, a contratação foi feita de forma urgente devido à ausência de um período de transição após Stabile assumir a presidência, depois do impeachment de Augusto Melo. O clube afirmou ainda que os valores pagos são compatíveis com o mercado e que vai colaborar com as autoridades durante as apurações.

Parque São Jorge, sede do Corinthians
Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Veja a nota completa

O Sport Club Corinthians Paulista esclarece que a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o presidente Osmar Stábile constitui uma acusação sujeita à análise do Poder Judiciário, que poderá recebê-la ou rejeitá-la. Sua apresentação não representa condenação, nem comprovação de responsabilidade criminal.

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A contratação da citada empresa de segurança ocorreu diante de riscos à integridade do presidente e de seus familiares, relacionados ao exercício da presidência do Corinthians. 

Esse cenário exigiu a contratação urgente de uma nova equipe, com profissionais que contassem com a confiança do presidente para desempenhar uma atividade sensível de proteção pessoal. 

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É importante recordar que o Sr. Osmar Stabile assumiu a presidência do Clube após o processo de impeachment do mandatário anterior, de modo que ele não pôde desfrutar do período padrão de transição eleitoral, o que trouxe urgência à contratação de tais serviços. Ressaltamos, também, que os valores pagos são compatíveis com os praticados no mercado para serviços de natureza, abrangência e complexidade equivalentes. 

A contratação possui escopo distinto, mais amplo e complexo do que os atendimentos anteriormente realizados por profissionais de segurança em caráter particular e custeados com recursos pessoais do Sr. Osmar Stábile. O vínculo anterior com alguns desses profissionais não significa que o Corinthians tenha simplesmente assumido uma despesa privada preexistente. 

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O Sport Club Corinthians Paulista e seu presidente reafirmam o compromisso com a transparência, a proteção do patrimônio da instituição e o respeito às autoridades. O Clube prestará integral cooperação às apurações, fornecendo os documentos e esclarecimentos necessários, com pleno interesse no esclarecimento dos fatos.

Entenda o caso

De acordo com a denúncia à qual o Lance! teve acesso, os pagamentos foram destinados à Bear Security, empresa contratada para realizar a proteção de Stabile e de pessoas próximas ao presidente do Corinthians.

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A investigação teve início após um inquérito ser instaurado a partir de alertas feitos por associados do clube. Desde então, o Ministério Público reuniu documentos e outros elementos relacionados à contratação dos serviços.

Entre as evidências apresentadas pelo promotor Cassio Conserino estão documentos fiscais referentes aos pagamentos realizados à empresa de segurança. A investigação também reúne declarações do próprio Osmar Stabile, nas quais o dirigente teria confirmado a utilização de um serviço de "segurança VIP".

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Além dos documentos, o Ministério Público aponta a existência de imagens e registros dos agentes da empresa acompanhando familiares do presidente do Corinthians em compromissos particulares.

A denúncia também cita indícios de que a Bear Security estaria operando sem o devido registro na Polícia Federal. A situação da empresa integra os elementos apresentados pelo Ministério Público no caso.

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Diante das suspeitas, o promotor solicitou à Justiça o bloqueio de bens de Osmar Stabile no valor de R$ 721 mil.

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