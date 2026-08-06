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Dê suas notas: avalie os jogadores em Corinthians x Internacional, na Copa do Brasil

Colorado perde, mas garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e despacha o Timão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/08/2026 22:24
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Corinthians x Internacional pela Copa do Brasil
Corinthians enfrentou o Internacional na Neo Química Arena.(Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Internacional se classificou diante do Corinthians na noite desta quinta-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após aplicar uma vantagem de dois gols na partida de ida em Porto Alegre, a equipe comandada por Paulo Pezzolano perdeu por 2 a 1 na capital paulista, mas levou a melhor na soma dos placares.

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Gustavo Henrique abriu o placar para o Corinthians aos 43 minutos da primeira etapa, mas Bernabei aproveitou um momento de detenção da defesa corintiana e fuzilou a meta de Hugo Souza para empatar o duelo. Aos 25 do segundo tempo, Pedro Raul marcou seu primeiro gol no retorno ao Timão, mas o placar não foi o suficiente para classificar o alvinegro.

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O Internacional avança às quartas de final e agora aguarda o sorteio na próxima terça-feira (6) na sede da CBF para saber o rival da fase do mata-mata. A partir de agora, os confrontos já serão definidos com chaveamento e cada clube saberá o caminho até a decisão da Copa do Brasil.

Dê suas notas para os jogadores de Corinthians e Internacional

Corinthians

Internacional

Corinthians x Internacional pela Copa do Brasil
Corinthians é eliminado pelo Inter na Copa do Brasil. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 2x1 Internacional
Copa do Brasil

📆 Data e horário: quinta-feira, 06 de agosto de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Gustavo Henrique (42'/1ºT) e Pedro Raul (24'/2ºT) Corinthians; Bernabei (13'/2ºT) Internacional;
🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho e Gustavo Henrique (COR); Carbonero, Paulinho e Matheus Bahia (INT);
🟥 Cartões vermelhos: -

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ARBITRAGEM🟨
🕴️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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Mesmo vencendo o jogo, Corinthians perde no placar agregado por 3 a 2 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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