Matheuzinho cobra melhora no gramado da Neo Química Arena após eliminação do Corinthians Lateral corintiano afirmou que precisou mudar as trasvas das chuteiras para conseguir atuar no estádio

Diante do Internacional, o Corinthians foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, jogando na Neo Química Arena. Mais uma vez, o gramado do estádio corintiano chamou a atenção pelas condições fora do padrão e gerou incômodo nos atletas do Timão. Ao fim da partida, o lateral Matheuzinho cobrou uma melhora do estado da grama.

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O jogador do Corinthians afirmou que precisou trocar as travas da chuteira por conta do gramado e que ainda está muito diferente do que era antes da troca da grama, que aconteceu durante a pausa da Copa do Mundo. O lateral explicou que a Neo Química Arena era a única que suportava a trava mista, que acabou sendo substituída pelas travas padrão que usa em outras arenas.

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- Não, está muito diferente [em comparação ao anterior]. Tanto que, antigamente, esse era o único gramado do Brasil em que eu conseguia jogar com a trava mista, como a gente fala. Hoje em dia eu estou jogando com a trava de borracha, a chuteira normal, porque a situação no gramado está muito diferente - iniciou o lateral, que foi claro ao falar que se trata de uma questão a ser resolvida pela diretoria do clube.

- Infelizmente, a gente não tem o que fazer. A gente tem que deixar para a diretoria, cobrar quem é o responsável pelo gramado. Então espero que eles consigam melhorar esse gramado o mais rápido possível, porque é um aliado que a gente tem. Muito time chega aqui, não consegue se adaptar ao estilo de jogo, então a gente espera que esse gramado fique nas melhores condições o mais rápido possível - concluiu Matheuzinho.

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Entenda a polêmica troca do gramado do Corinthians

A Neo Química Arena aproveitou a paralisação do calendário para realizar uma das maiores intervenções desde a inauguração do estádio. Após o amistoso entre Seleção Brasileira Feminina e Estados Unidos, no dia 6 de julho, o antigo gramado começou a ser retirado.

O processo incluiu a raspagem da matéria orgânica antiga, o levantamento da fibra sintética instalada poucos centímetros abaixo da superfície e a preparação do terreno para receber uma nova camada de grama. A reforma concluiu um trabalho iniciado em julho de 2025, quando foram costuradas novas fibras sintéticas ao campo.

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Pela primeira vez, toda a substituição ocorreu durante o inverno brasileiro. A escolha do período foi feita justamente para favorecer o desenvolvimento da ryegrass, grama de inverno utilizada nos principais estádios da Europa e mantida durante todo o ano na Neo Química Arena graças ao sistema de resfriamento instalado sob o campo.

Além da troca completa da superfície, a Neo Química Arena adquiriu novos equipamentos de fotossíntese para acelerar o desenvolvimento da grama e aprimorar o processo de manutenção.

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Matheuzinho, lateral do Corinthians, durante jogo contra o Inter. (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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