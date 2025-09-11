menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

A arte da loucura: Memphis Depay completa um ano no Corinthians entre gols, título e polêmicas

Holandês sacudiu o clube do Parque São Jorge dentro e fora de campo

Memphis Depay completou um ano de Corinthians (Foto; Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)
imagem cameraMemphis Depay completou um ano de Corinthians (Foto; Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 11/09/2025
10:53
  • Matéria
  • Mais Notícias

Completou, nesta quinta-feira (11), um ano desde que o atacante Memphis Depay foi apresentado ao torcedor do Corinthians. O jogador marcou presença na Neo Química Arena antes da bola rolar para Corinthians x Juventude, pela Copa do Brasil 2024. Entre boas atuações, títulos e polêmicas extracampo, é inegável que o holandês agitou o clube paulista.

continua após a publicidade

Desde que estreou pelo Corinthians, Memphis Depay se tornou uma peça importante na equipe, acumulando 52 partidas, sendo titular em 42 delas. O atacante marcou 15 gols e distribuiu 14 assistências, participando diretamente de um gol a cada 129 minutos. Criou 15 grandes chances (0,3 por jogo) e acumulou 79 passes decisivos, média de 1,5 por partida, mostrando sua capacidade de ser protagonista tanto na finalização quanto na construção das jogadas.

O holandês registrou 2,3 finalizações por jogo, acertando 1,1 delas no gol, precisando de 7,9 tentativas para balançar as redes. No passe, manteve 79% de acerto, enquanto nos lançamentos longos alcançou 61% de precisão. Nos dribles, teve 48% de sucesso e sofreu 57 faltas ao longo da temporada (1,1 por jogo). Sua performance geral rendeu nota 7,14 pelo Sofascore.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Estreia pelo Corinthians repercute no mundo

O atacante Romero, com dois gols, foi o principal destaque da vitória do Corinthians contra o Atlético-GO por 3 a 0, mas a maior atenção ficou com Memphis Depay, que fez sua estreia pelo clube paulista. O atacante holandês entrou no lugar de Yuri Alberto aos 21 minutos do segundo tempo.

— Muitos torcedores puderam ser vistos nas arquibancadas usando a faixa característica de Memphis, que também esteve perto de marcar uma vez. No entanto, ele não conseguiu melhorar sua estreia com um gol — repercutiu o Voetbal International.

continua após a publicidade

— Memphis Depay estreia nas competições brasileiras. (Depay) entrou em campo para grande entusiasmo da torcida. Havia até uma bandeira holandesa à vista na plateia (...) A vitória do Corinthians foi importante. O clube paulista quer fazer de tudo para não ser rebaixado e por isso garantiu os serviços do Depay — afirmou o De Telegraaf.

Primeiro gol pelo Corinthians

Memphis Depay marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians na vitória sobre o Athletico por 5 a 2, no dia 17 de outubro de 2024, pela 30ª rodada do Brasileirão.

— E, para mim, marcar meu primeiro gol em casa, isso significa tudo. A forma como eles me acolheram desde o início. Então, eu acho que é um momento muito bonito para mim. E eu tento ajudar a torcida, o clube e a equipe o máximo possível que eu posso. Mas nós precisamos olhar e precisamos melhorar —disse o atacante.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Retorno à Seleção

Um dos feitos mais marcantes de Memphis desde sua chegada ao Corinthians foi o retorno à Seleção da Holanda. O técnico Ronald Koeman, inclusive, esteve presente em jogos na Neo Química Arena para ver de perto a evolução do camisa 10.

Memphis, inclusive, se tornou o maior artilheiro da história da seleção, com 53 gols, superando Robin van Persie no topo da lista de goleadores do país.

memphis
Memphis Depay comemorando gol pela seleção da Holanda (Foto; Divulgação/OnsOranje)

Título Paulista

O primeiro título de Memphis com a camisa do Corinthians veio diante do Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. No jogo de ida, o Corinthians venceu por 1 a 0 no Allianz Parque, com Memphis dando a assistência para Yuri Alberto abrir o placar.

Na partida de volta, na Neo Química Arena, o empate em 0 a 0 garantiu o título ao Timão. Aos 44 minutos do segundo tempo, Memphis protagonizou um lance polêmico: segurando a posse de bola próximo à bandeira de escanteio, sofreu uma falta dura de Facundo Torres, meia-atacante do Palmeiras, que recebeu cartão amarelo. O incidente gerou grande tumulto em campo.

Memphis foi campeão Paulista pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Primeiro gol em clássicos

Memphis vinha sendo cobrado, mas o primeiro gol em clássico do holandês com a camisa do Corinthians veio em momento especial. No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante marcou diante do Palmeiras, seu maior rival.

Após falha defensiva da equipe de Abel Ferreira, Matheuzinho cruzou e Memphis abriu o placar de cabeça. O Corinthians venceu por 1 a 0, encaminhando a classificação, que foi confirmada dias depois no Allianz Parque.

Polêmicas fora de campo

Memphis e Rodrigo Garro protagonizaram uma disputa pela camisa 10 do Corinthians. Uma cláusula no contrato de Memphis garantia que ele teria direito ao número a partir de fevereiro deste ano.

Segundo informações da ESPN, o holandês exigiu que a cláusula fosse cumprida, e o uniforme foi retirado de Garro. O meia, que assumiu a camisa 8, admitiu sentir incômodo e chateação ao ter que ceder a camisa 10 para Memphis Depay.

O conflito entre os dois é antigo. De forma irônica, Memphis chegou a dizer que Neto "é seu jogador favorito". Neto, por sua vez, criticou a postura do jogador por não voltar ao banco de reservas em um clássico.

Memphis em ação pelo Corinthians
Memphis em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Em sua música intitulada São Paulo Freestyle, Memphis Depay menciona diretamente o nome do craque Neto. Na letra, o camisa 10 do Corinthians canta: "Talvez toda vez que ele menciona meu nome, ele esteja pagando contas". A resposta do apresentador foi dura e veio durante o programa Donos da Bola.

— Você está jogando em um clube que eu sou ídolo. Você não é ídolo, eu sou. Você não fez nenhum gol em clássico, foi medonho na Libertadores. Quem é você perto de mim no Corinthians?! São pouquíssimos os jogadores de futebol que eu suporto hoje em dia, de tanto que vocês são mesquinhos e individualistas — criticou.

Dívidas do Corinthians

Memphis Depay chegou a notificar o Corinthians, exigindo o pagamento de dívidas referentes à premiação pelo título do Campeonato Paulista, conquistado no final de março. O holandês, inclusive, ameaçou não voltar a atuar pelo Timão e se ausentou de um dos treinos.

No início de setembro, a nova diretoria do Corinthians avançou em um acordo com Memphis e seu estafe para o pagamento de R$ 11 milhões, referentes a premiações atrasadas. O valor venceu em 20 de agosto, e desde então o clube priorizou a negociação para quitar a dívida.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias