Completou, nesta quinta-feira (11), um ano desde que o atacante Memphis Depay foi apresentado ao torcedor do Corinthians. O jogador marcou presença na Neo Química Arena antes da bola rolar para Corinthians x Juventude, pela Copa do Brasil 2024. Entre boas atuações, títulos e polêmicas extracampo, é inegável que o holandês agitou o clube paulista.

continua após a publicidade

Desde que estreou pelo Corinthians, Memphis Depay se tornou uma peça importante na equipe, acumulando 52 partidas, sendo titular em 42 delas. O atacante marcou 15 gols e distribuiu 14 assistências, participando diretamente de um gol a cada 129 minutos. Criou 15 grandes chances (0,3 por jogo) e acumulou 79 passes decisivos, média de 1,5 por partida, mostrando sua capacidade de ser protagonista tanto na finalização quanto na construção das jogadas.

O holandês registrou 2,3 finalizações por jogo, acertando 1,1 delas no gol, precisando de 7,9 tentativas para balançar as redes. No passe, manteve 79% de acerto, enquanto nos lançamentos longos alcançou 61% de precisão. Nos dribles, teve 48% de sucesso e sofreu 57 faltas ao longo da temporada (1,1 por jogo). Sua performance geral rendeu nota 7,14 pelo Sofascore.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Estreia pelo Corinthians repercute no mundo

O atacante Romero, com dois gols, foi o principal destaque da vitória do Corinthians contra o Atlético-GO por 3 a 0, mas a maior atenção ficou com Memphis Depay, que fez sua estreia pelo clube paulista. O atacante holandês entrou no lugar de Yuri Alberto aos 21 minutos do segundo tempo.

— Muitos torcedores puderam ser vistos nas arquibancadas usando a faixa característica de Memphis, que também esteve perto de marcar uma vez. No entanto, ele não conseguiu melhorar sua estreia com um gol — repercutiu o Voetbal International.

continua após a publicidade

— Memphis Depay estreia nas competições brasileiras. (Depay) entrou em campo para grande entusiasmo da torcida. Havia até uma bandeira holandesa à vista na plateia (...) A vitória do Corinthians foi importante. O clube paulista quer fazer de tudo para não ser rebaixado e por isso garantiu os serviços do Depay — afirmou o De Telegraaf.

Primeiro gol pelo Corinthians

Memphis Depay marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians na vitória sobre o Athletico por 5 a 2, no dia 17 de outubro de 2024, pela 30ª rodada do Brasileirão.

— E, para mim, marcar meu primeiro gol em casa, isso significa tudo. A forma como eles me acolheram desde o início. Então, eu acho que é um momento muito bonito para mim. E eu tento ajudar a torcida, o clube e a equipe o máximo possível que eu posso. Mas nós precisamos olhar e precisamos melhorar —disse o atacante.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Retorno à Seleção

Um dos feitos mais marcantes de Memphis desde sua chegada ao Corinthians foi o retorno à Seleção da Holanda. O técnico Ronald Koeman, inclusive, esteve presente em jogos na Neo Química Arena para ver de perto a evolução do camisa 10.

Memphis, inclusive, se tornou o maior artilheiro da história da seleção, com 53 gols, superando Robin van Persie no topo da lista de goleadores do país.

Memphis Depay comemorando gol pela seleção da Holanda (Foto; Divulgação/OnsOranje)

Título Paulista

O primeiro título de Memphis com a camisa do Corinthians veio diante do Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. No jogo de ida, o Corinthians venceu por 1 a 0 no Allianz Parque, com Memphis dando a assistência para Yuri Alberto abrir o placar.

Na partida de volta, na Neo Química Arena, o empate em 0 a 0 garantiu o título ao Timão. Aos 44 minutos do segundo tempo, Memphis protagonizou um lance polêmico: segurando a posse de bola próximo à bandeira de escanteio, sofreu uma falta dura de Facundo Torres, meia-atacante do Palmeiras, que recebeu cartão amarelo. O incidente gerou grande tumulto em campo.

Memphis foi campeão Paulista pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Primeiro gol em clássicos

Memphis vinha sendo cobrado, mas o primeiro gol em clássico do holandês com a camisa do Corinthians veio em momento especial. No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante marcou diante do Palmeiras, seu maior rival.

Após falha defensiva da equipe de Abel Ferreira, Matheuzinho cruzou e Memphis abriu o placar de cabeça. O Corinthians venceu por 1 a 0, encaminhando a classificação, que foi confirmada dias depois no Allianz Parque.

Polêmicas fora de campo

Memphis e Rodrigo Garro protagonizaram uma disputa pela camisa 10 do Corinthians. Uma cláusula no contrato de Memphis garantia que ele teria direito ao número a partir de fevereiro deste ano.

Segundo informações da ESPN, o holandês exigiu que a cláusula fosse cumprida, e o uniforme foi retirado de Garro. O meia, que assumiu a camisa 8, admitiu sentir incômodo e chateação ao ter que ceder a camisa 10 para Memphis Depay.

O conflito entre os dois é antigo. De forma irônica, Memphis chegou a dizer que Neto "é seu jogador favorito". Neto, por sua vez, criticou a postura do jogador por não voltar ao banco de reservas em um clássico.

Memphis em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Em sua música intitulada São Paulo Freestyle, Memphis Depay menciona diretamente o nome do craque Neto. Na letra, o camisa 10 do Corinthians canta: "Talvez toda vez que ele menciona meu nome, ele esteja pagando contas". A resposta do apresentador foi dura e veio durante o programa Donos da Bola.

— Você está jogando em um clube que eu sou ídolo. Você não é ídolo, eu sou. Você não fez nenhum gol em clássico, foi medonho na Libertadores. Quem é você perto de mim no Corinthians?! São pouquíssimos os jogadores de futebol que eu suporto hoje em dia, de tanto que vocês são mesquinhos e individualistas — criticou.

Dívidas do Corinthians

Memphis Depay chegou a notificar o Corinthians, exigindo o pagamento de dívidas referentes à premiação pelo título do Campeonato Paulista, conquistado no final de março. O holandês, inclusive, ameaçou não voltar a atuar pelo Timão e se ausentou de um dos treinos.

No início de setembro, a nova diretoria do Corinthians avançou em um acordo com Memphis e seu estafe para o pagamento de R$ 11 milhões, referentes a premiações atrasadas. O valor venceu em 20 de agosto, e desde então o clube priorizou a negociação para quitar a dívida.