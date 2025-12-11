Saiba quantos jogos ESPN e Disney+ vão transmitir da Libertadores e Sula

A ESPN e o Disney+ garantiram os direitos de transmissão da Libertadores e da Sul-Americana após a rodada de concorrência da Conmebol. O Grupo renovou e ampliou o acordo com a entidade, marcando presença nos principais torneios do continente.

Pelo novo contrato, válido a partir de 2027, a empresa exibirá 238 jogos por temporada em seus canais e no streaming. O pacote inclui prioridade na escolha de partidas da Libertadores, mais jogos da Sul-Americana e a transmissão da Recopa Internacional.

— A renovação do acordo com a CONMEBOL reforça nossa oferta esportiva na televisão e no streaming e reafirma nosso compromisso de oferecer programação de alto valor para nosso público. Estamos orgulhosos de continuar avançando em nosso objetivo de oferecer de forma sustentável os conteúdos mais relevantes dentro de nossas propostas de entretenimento esportivo e consolidar nossa liderança em toda a América Latina — afirmou Bruno Zurlo, Head de Esportes da The Walt Disney Company Latin America.

Além de fortalecer seu portfólio com as Copas Libertadores, Sul-Americana e Recopa Internacional, a ESPN também garante, a partir de 2027, a transmissão exclusiva de outros importantes torneios da Conmebol: Libertadores Feminina, Libertadores Sub-20, Libertadores de Futsal (masculino e feminino) e Libertadores de Futebol de Areia.

Em 2026, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo e Bahia estão garantidos na principal competição do continente. Já São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos e Corinthians estarão na Sul-Americana. Há ainda uma vaga de Libertadores aberta, a depender do resultado da Copa do Brasil.

Sem TV Aberta na Conmebol Sul-Americana

A Copa Sul-Americana deixará de ser exibida na TV aberta a partir de 2027. O SBT perdeu os direitos de transmissão do torneio que exibiu nas últimas temporadas. A organização não divulgou os valores envolvidos na negociação entre e os responsáveis pelo torneio.

Cabe ressaltar que o atual contrato do SBT permanece válido até o final de 2026, quando então entrará em vigor o novo acordo que inclui TNT Sports, ESPN e Disney+.