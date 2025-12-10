Cruzeiro x Corinthians: especialista vê erro de Daronco na Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira (10), no Mineirão, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Durante a transmissão do confronto, pela Amazon Prime, a especialista de arbitragem Ana Paula Oliveira apontou um erro do árbitro Anderson Daronco.

O caso aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava x minutos, quando Lucas Romero fez uma falta em Bidu durante uma disputa aérea. No entendimento de Daronco, o jogador do Cruzeiro teve um uso indevido dos braços na jogada, e por isso, o advertiu com um cartão amarelo.

Ana Paula Oliveira não concordou com a decisão da arbitragem. Para ela, o lance foi faltoso, mas não era digno da advertência. Com o cartão, Lucas Romero, que se encontrava pendurado, não jogará a partida de volta do confronto entre Cruzeiro e Corinthians, marcado para este domingo (14).

— Uso indevido dos braços, mas nesse caso é falta simples, sem aplicação de cartão amarelo. E o Kaio Jorge deveria ter recebido cartão amarelo porque pisa no Gustavo Henrique — disse Ana Paula Oliveira, na Prime Video.

Como foi Cruzeiro x Corinthians?

O Corinthians pressionou o Cruzeiro nos primeiros minutos. Os visitantes tomaram as primeiras atitudes e obrigou Cássio a fazer a primeira defesa da semifinal. Aos seis minutos, Memphis bateu escanteio fechado, Carrillo desviou na primeira trave e o goleiro do Cabuloso fez boa defesa.

Os mandantes equilibraram o jogo e tiveram uma boa chegada com Matheus Pereira. André Ramalho não conseguiu cortar um passe enfrente a área, o meia aproveitou para fintar o marcador e finalizar forte para defesa de Hugo Souza.

Com mais posse de bola, o clube alvinegro tinha domínio no meio de campo. Aos 21 minutos, Carrillo lançou na área, Yuri Alberto ajeitou, Memphis finalizou em dois tempos para abrir o placar. Atrás do placar, o Cruzeiro se lançou ao ataque.

O jogo ficou nervoso, com muita discussão entre os atletas, e poucas oportunidades. O Cruzeiro dominou as ações da posse de bola, enquanto o Corinthians se armou para alcançar um contra-ataque. No fim, o clube alvinegro conseguiu levar a vantagem para o intervalo.

Na segunda etapa, o jogo mudou de tom. O Cruzeiro dominou as ações ofensivas, e chegou a ter 81% de posse de bola. Aos 13 minutos, Arroyo levantou a bola na área, Matheus Bidu desviou e Hugo Souza foi obrigado a fazer uma boa defesa.

A estratégia do Corinthians não surtiu efeito, a equipe ficou acuada na defesa, com a dupla de ataque isolada. Aos 20 minutos, Kaio Jorge recebeu na grande área após bate e rebate. O artilheiro girou sobre a marcação, chutou, mas a bola explodiu em André Ramalho.

Assim como no primeiro tempo, o jogo ficou nervoso, com muitos cartões amarelos. Dorival Júnior preencheu o meio de campo as entradas de Charles, Garro e André. O Timão controlou a partida e saiu com a vitória.

Corinthians abriu vantagem na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/Via Gazeta Press)

Vantagem

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians joga pelo empate para avançar à final da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de vantagem para se classificar diretamente; se ganhar por apena