AO VIVO: Veja os gols de Flamengo x Cruz Azul

Confira abaixo todos os gols de Flamengo x Cruz Azul! Apesar de ser um jogo da segunda fase do torneio, o vencedor do "Derby das Américas", partida entre o campeão da Libertadores e o campeão da Concacaf, receberá um troféu e medalhas.

Quem vencer o "Derby das Américas", enfrenta o Pyramids, do Egito, pela Copa Challenger, que equivale à semifinal do torneio. Quem avançar, enfrenta o PSG na grande final da Copa Intercontinental.

Caso a partida termine empatada, o jogo vai pra a prorrogação. Se o empate permanecer, Cruz Azul e Flamengo decidem a vaga nos pênaltis.

Flamengo 1 x 0 Cruz Azul

Arrascaeta aproveita a saída errada de Gonzalo Piovi, limpa Andrés Gudiño e completa de pé direito para o gol, 1x0! ⚽Assista ao gol abaixo;

Equipe mexicana empata

Jorge Sánchez fica com a sobra de bola na meia-lua e acerta um lindo chute de perna direita no ângulo direito de Agustín Rossi, 1x1! ⚽Assista ao gol abaixo;

Arrascaeta amplia

Derby das Américas no Intercontinental

Apesar de ser um jogo da segunda fase do torneio, o vencedor do "Derby das Américas", partida entre o campeão da Libertadores (Flamengo) e o campeão da CONCACAF (Cruz Azul), receberá um troféu e medalhas.

O Cruz Azul garantiu vaga na Copa Intercontinental após vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2025, goleando o Whitecaps por 5x0. O time vem de uma eliminação para o Tigre pelo Torneio Apertura do Campeonato Mexicano, e busca se reabilitar contra o Flamengo no Mundial.

O Flamengo garantiu a vaga após vencer o Palmeiras, por 1x0, na grande final da Libertadores. Este foi o segundo grande título do Mengão no ano, que também faturou o Campeonato Brasileiro dias depois. Nas últimas 15 partidas, o time comandado por Filipe Luís foi derrotado em apenas duas oportunidades, e chega bastante motivado para a disputa do Intercontinental.