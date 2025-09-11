Rivais reagem a começo de Gui Negão no Corinthians: ‘Meu Deus’

O começo de Gui Negão pelo Corinthians tem chamado atenção dos torcedores de diversos clubes do Brasil. Nesta quarta-feira (10), o jovem marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Timão em cima do Athletico Paranaense.

Garro e Gui Negão fizeram os gols que classificaram o Corinthians para a próxima fase. O argentino não balançava as redes desde o dia 9 de março, quando marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Santos pelo Paulistão. Gui Negão fez o gol da vitória por 1 a 0 no jogo de ida contra o Athletico, e anotou o seu segundo gol na Copa do Brasil.

O começo do jovem pelo Timão tem enlouquecido os Corinthianos nas redes sociais, mas não só eles. Depois de mais uma partida decisiva, os rivais reagiram também e o debate foi formado em várias páginas esportivas do X. Veja abaixo.

Gui Negão vive a expectativa do primeiro dérbi (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja reação dos rivais com começo de Gui Negão pelo Corinthians

Começo avassalador

O começo de Gui Negão no Corinthians tem empolgado os torcedores, e não é por acaso. O jovem aproveitou a lacuna deixada pela lesão de Yuri Alberto e não se intimidou diante da oportunidade de jogar em um dos clubes mais populares do Brasil.

Somando Brasileirão e Copa do Brasil, Gui Negão já tem quatro gols e uma assistência pelo Corinthians, com apenas 11 jogos. Os gols ainda tiveram caráter decisivo, como no duelo contra o Athletico nas oitavas de final da Copa do Brasil, que ele marcou na ida e na volta.

Com apenas 18 anos e 1.89 de altura, o jovem centroavante se destaca pela força física e presença de área. Gui Negão tem virado amuleto de Dorival Júnior e xodó da torcida do Corinthians, e nada indica que vai parar por aí.