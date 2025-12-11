CBF amplia limite de jogos para transferências entre clubes da Série A

Uma mudança no regulamento da Série A do próximo ano foi exaltada por dirigentes dos clubes que participaram nesta quinta-feira (11) do Conselho Técnico do Brasileirão: o aumento do limite de partidas que um jogador poderá fazer por um clube antes de se transferir para outro.

continua após a publicidade

➡️ CBF bate o martelo sobre limite de estrangeiros no Brasileirão

Até o Brasileirão de 2025, o limite eram seis partidas. A partir da sétima, o jogador não poderia ser inscrito por outro clube para disputar a competição. Em 2026, o limite passa a ser de 12 jogos.

— Vejo com bons olhos, era um tema que já vínhamos conversando. Facilita ainda mais para os clubes se organizarem melhor. Agora tem o Fair Play Financeiro, precisamos nos adequar a ele, e essa oportunidade que todos nós teremos, de um pouco mais de musculatura, de ter um tempo maior para os atletas que não estejam performando na sua equipe tenham a oportunidade de performar em outra. Isso é importante para os atletas e para os clubes — avaliou o executivo de Futebol do Corinthians, Fabinho Soldado.

continua após a publicidade

No Conselho Técnico da Série A também ficou definido que o limite de nove jogadores estrangeiros por time será mantido no Brasileirão do próximo ano. Havia a expectativa de que os clubes aprovassem uma redução, mas o assunto ficará para a edição de 2027. A justificativa são os contratos com os atletas que ainda estão vigentes.

O limite de atletas estrangeiros foi aumentando gradativamente no Brasileirão nos últimos anos. Até 2023, cada clube podia colocar até cinco atletas de fora do País em campo nos jogos da Série A. Naquele ano, os clubes aprovaram o aumento para sete estrangeiros. Para o Brasileirão de 2024, esse número foi novamente aumentado, e as competições nacionais passaram a aceitar nove atletas de outros países, o que se manteve em 2025 e continuará valendo em 2026.

continua após a publicidade

Conselho técnico da Série A na CBF (Foto: Divulgação/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tradicionalmente marcado para fevereiro ou março do ano de disputa da competição, o Conselho Técnico da Série A foi antecipado para esta quinta-feira, 11 de dezembro — portanto ainda na temporada anterior. O motivo foi a mudança do calendário do futebol nacional, que antecipou o início do Brasileirão para 28 de janeiro.