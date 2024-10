Memphis Depay comemora primeiro gol pelo Corinthians: ‘Significa tudo’

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 17/10/2024 - 23:05 • São Paulo (SP)

Principal contratação do Corinthians na última janela de transferências, Memphis Depay comemorou o primeiro gol marcado com a camisa do clube paulista na vitória sobre Athletico por 5 a 2, nesta quinta-feira (17), pela 30ª rodada do Brasileirão.

Aos nove minutos da segunda etapa, o atacante holandês cobrou falta no ângulo direito do goleiro Mycael e recolocou o Timão em vantagem no marcador.

- Isso significa tudo para mim. Eu acho que nós começamos o jogo bem. Marcamos dois gols muito rápido. E a forma como nós deixamos a vantagem ir embora no primeiro tempo… Precisamos analisar e falar sobre isso. Nós já falamos um pouco durante o primeiro tempo, durante o jogo, porque nós não podemos permitir isso acontecer. Mas eu acho que nós continuamos lutando juntos. Os torcedores estiveram conosco. O gol [de Memphis] nos deu um pouco de força extra para perceber que nós precisávamos ganhar este jogo. E, para mim, marcar meu primeiro gol em casa, isso significa tudo. A forma como eles me acolheram desde o início. Então, eu acho que é um momento muito bonito para mim. E eu tento ajudar a torcida, o clube e a equipe o máximo possível que eu posso. Mas nós precisamos olhar e precisamos melhorar - disse o atacante.

Apesar de comemorar o resultado positivo, Depay afirmou que o restante do elenco ainda precisa se adaptar às suas movimentações ofensivas.

Memphis Depay marcou seu primeiro gol com camisa do Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

- Eu sou um jogador que gosta de marcar gols e eu tento me adaptar. O time tem que se adaptar também, porque eles precisam encontrar passes para eu marcar. Mas, é claro, eu espero que seja o primeiro de muitos. A coisa mais importante hoje é que ganhamos três pontos - completou.

Com o resultado, a equipe comandada por Ramón Díaz deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (20), o Corinthians recebe o Flamengo, na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.