O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, em duelo válido pela ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O autor do gol da partida foi Memphis Depay, o primeiro gol dele em clássicos pelo clube. A partida ganhou espaço na mídia internacional especializada nesta quinta-feira (31), com destaque para o contraste de atuações entre o camisa 10 do Timão e Vitor Roque, o 9 do Verdão.

Em tradução livre: Memphis amarga Vitor Roque (título). O neerlandês foi a estrela da partida. Ele conquistou um pênalti e marcou o gol da vitória com uma cabeçada espetacular. Um contraste com um Tigrinho muito contido (subtítulo).

Corinthians 1x0 Palmeiras: como foi o jogo?

1️⃣ Primeiro tempo

O último Derby Paulista foi um duelo intenso e equilibrado, realizado na Neo Química Arena. Aos 15', Memphis sofreu pênalti de Gustavo Gómez — mas Yuri Alberto desperdiçou a cobrança — em grande defesa de Weverton, principal destaque do primeiro tempo. O Palmeiras cresceu a partir dos 30', com boas chegadas de Vitor Roque e Agustín Giay, este último parando em corte providencial de André Ramalho quase em cima da linha.

Vitor Roque, do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

2️⃣ Segundo tempo

Na segunda etapa, o Palmeiras assumiu o controle da posse de bola, enquanto o Corinthians enfrentava dificuldades para manter a intensidade. Contudo, aos 33', em falha defensiva do Verdão, Matheuzinho cruzou e Memphis abriu o placar de cabeça. Três minutos depois, Maurício chegou a empatar, mas o VAR anulou o gol por impedimento de Gómez no início do lance.

A volta acontecerá às 19h30 da próxima quarta-feira, no Allianz Parque, com o Corinthians precisando somente do empate para classificar. Caso o Palmeiras vença pelo placar mínimo, disputa vai para os pênaltis.

