Galvão convida ex-jornalista da Globo para cobrir a Copa do Mundo pelo SBT

O narrador e apresentador Galvão Bueno convidou o jornalista André Hernan para integrar a equipe de reportagem que fará a cobertura da Copa do Mundo de 2026 pelo SBT. O ex-companheiro de Globo ainda não firmou um acordo com a nova emissora, mas já possui todas as autorizações necessárias para participar das transmissões.

A cobertura do torneio será realizada em parceria entre o SBT e a NSports, canal que tem Galvão Bueno como um dos sócios. Nos bastidores, o histórico narrador tem trabalhado na estruturação do grupo de profissionais que atuará nas transmissões do Mundial.

O jornalista Mauro Naves, companheiros de várias jornadas, também fará parte do time montado por Galvão Bueno. A ideia é que André Hernan complemente o grupo selecionado pelo narrador para as transmissões da Copa. Apesar do convite, o ex-jornalista da Globo ainda não formalizou sua contratação com o SBT, mas está com a situação praticamente encaminhada.

Galvão Bueno vai cobrir a Copa do Mundo pelo SBT

O SBT adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026, em parceira com a NSports, canal que tem Galvão Bueno como um dos sócios. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o valor investido pela dupla foi de 25 milhões de dólares (aproximadamente R$ 134,5 milhões), por um pacote com 32 jogos do torneio.

Durante as tratativas, a quantia pedida pela FIFA era maior. No entanto, houve uma redução nos valores pedidos após a negociação. Com isso, SBT e NSports farão apenas 32 jogos e não 54, como imaginavam inicialmente. Vale destacar que a maior parte do valor pago foi bancado pela emissora da família Abravanel.

