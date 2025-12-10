Galvão convida ex-jornalista da Globo para cobrir a Copa do Mundo pelo SBT
Narrador irá comandar os jogos do próximo Mundial pela emissora
- Matéria
- Mais Notícias
O narrador e apresentador Galvão Bueno convidou o jornalista André Hernan para integrar a equipe de reportagem que fará a cobertura da Copa do Mundo de 2026 pelo SBT. O ex-companheiro de Globo ainda não firmou um acordo com a nova emissora, mas já possui todas as autorizações necessárias para participar das transmissões.
Galvão crava posição do Brasil no Grupo da Copa do Mundo e revela maior ameaça
Fora de Campo
Band libera Galvão Bueno para estrear em outra emissora; entenda
Fora de Campo
Galvão rasga o verbo com formato da Copa Intercontinental: ‘Uma ofensa’
Fora de Campo
➡️CazeTV fecha com dois ídolos do Flamengo para a transmissão do Mundial
A cobertura do torneio será realizada em parceria entre o SBT e a NSports, canal que tem Galvão Bueno como um dos sócios. Nos bastidores, o histórico narrador tem trabalhado na estruturação do grupo de profissionais que atuará nas transmissões do Mundial.
O jornalista Mauro Naves, companheiros de várias jornadas, também fará parte do time montado por Galvão Bueno. A ideia é que André Hernan complemente o grupo selecionado pelo narrador para as transmissões da Copa. Apesar do convite, o ex-jornalista da Globo ainda não formalizou sua contratação com o SBT, mas está com a situação praticamente encaminhada.
Galvão Bueno vai cobrir a Copa do Mundo pelo SBT
O SBT adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026, em parceira com a NSports, canal que tem Galvão Bueno como um dos sócios. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o valor investido pela dupla foi de 25 milhões de dólares (aproximadamente R$ 134,5 milhões), por um pacote com 32 jogos do torneio.
Durante as tratativas, a quantia pedida pela FIFA era maior. No entanto, houve uma redução nos valores pedidos após a negociação. Com isso, SBT e NSports farão apenas 32 jogos e não 54, como imaginavam inicialmente. Vale destacar que a maior parte do valor pago foi bancado pela emissora da família Abravanel.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias