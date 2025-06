Memphis notifica Corinthians por dívida e alerta que pode não atuar pelo time

O atacante Mmephis Depay notificou o Corinthians exigindo o pagamento de uma dívida pendente por parte do alvinegro. O jogador cobra do clube R$ 6,1 milhões que deveriam ter sido pagos após o final do Campeonato Paulista, já que o valor é referente à premiação do atleta pelo título do estadual, conquistado no final de março. Caso não receba o valor, o holandês ameaça não voltar a atuar pelo Timão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A primeira cobrança de Memphis ao Corinthians aconteceu em 15 de maio, ainda durante a gestão de Augusto Mello, ex-presidente afastado do cargo. Desde então, o jogador não recebeu resposta do clube e não teve o dinheiro depositado, o que resultou em uma notificação enviada na terça-feira (24). As informações foram divulgadas inicialmente pela Gazeta Esportiva.

O valor milionário é referente a um acordo feito entre a gestão de Augusto Mello e o jogador na assinatura do contrato, que previa bonificação por título conquistado, por exemplo. Entretanto, a atual gestão corintiana de Osmar Stabile alegou que não tinha conhecimento dessa notificação. Fabinho Soldado, diretor executivo do clube e que permaneceu do cargo entre as duas gestões, também não teria informações sobre a cobrança.

continua após a publicidade

O não pagamento dessa dívida pode ter implicações diretas dentro de campo. Isso porque Memphis notifica o clube de que a manutenção da dívida pode resultar na interrupção de suas atividades trabalhistas. Ou seja, o holandês pode deixar de treinar e jogar pelo clube paulista, que também perderá os direitos de trabalhar a imagem do camisa 10.

De acordo com o documento da cobrança, o Corinthians deve R$ 4,7 milhões apenas pelo título do Paulistão, como foi previsto em contrato. Entretanto, ainda há um valor referente aos direitos de imagem de Memphis Depay, equivalente a R$ 1,4 milhão. Somado aos valores, os advogados de Memphis Depay alegam que mais R$ 150 mil serão acrescidos de juros.

continua após a publicidade