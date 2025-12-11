A CBF definiu quem será o árbitro do segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro. A partida será no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Rodrigo José Pereira de Lima apitará o duelo.

A escala foi divulgada nesta quinta-feira (11). O árbitro será acompanhado pelos assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira e Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Traci no comando do VAR. A arbitragem ganhou destaque após o jogo de ida.

Memphis marcou o gol da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na quarta-feira (10), no Mineirão. Nas redes sociais, um vídeo publicado pelo videomaker Cris Sevieri mostra um novo ângulo do lance, não analisado pelo VAR, que sugere um possível toque de mão do atacante holandês no domínio da bola.

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, chegou a compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Depois da repercussão, a CBF divulgou o áudio da checagem do VAR, conduzida por Rodrigo D'Alonso Ferreira. No campo, o árbitro Anderson Daronco solicitou a revisão por possível toque de mão. Após a análise de quatro imagens diferentes, a equipe de arbitragem concluiu que não houve infração no lance.

Rodrigo José Pereira de Lima apitará o confronto entre Corinthians e Cruzeiro (Foto: Alexandre Durao/Zimel Press/Gazeta Press)

Polêmica recente

Rodrigo José Pereira de Lima foi o responsável pelo apito no duelo entre Timão e Internacional, pela 26ª rodada do Brasileirão, uma partida marcada por polêmicas, reclamações de ambos os lados e pela expulsão de Dorival Júnior, que depois recebeu dois jogos de suspensão.

Disputado em 1º de outubro, o confronto no Beira-Rio caminhava para uma vitória corintiana por 1 a 0 até os instantes finais, quando, após recomendação do VAR, o árbitro marcou um pênalti. A decisão gerou forte reação dos jogadores e da comissão técnica do Corinthians. O treinador do Timão foi expulso por excesso na reclamação.