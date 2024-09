Romero marca dois e rouba a cena em estreia de Memphis Depay no Corinthians

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Publicada em 21/09/2024 - 17:57 • São Paulo (SP)

A torcida do Corinthians tem motivos para comemorar neste sábado (21). Na estreia do holandês Memphis Depay, o Timão venceu o Atlético-GO por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão. O atacante Romero, com dois gols, foi o principal destaque da partida, que também teve rede balançada pelo meia Garro. O resultado, no entanto, ainda não tira o time paulista, que tem 28 pontos, da zona de rebaixamento.

Como foi a partida?

O início do primeiro tempo foi fraco para o Corinthians, que começou discreto e viu o Atlético-GO ir para cima e encontrar espaços, apesar de não criar alguma grande chance. Aos poucos, o time de Ramón Díaz começou a acordar. Empurrado pela força da torcida que encheu o estádio, o meio-campo passou a trocar mais passes em busca de finalizações precisas. Na melhor delas, Romero arriscou de longe e viu a bola passar perto. No último lance da etapa, a torcida pode comemorar: após cobrança de escanteio de Garro, Romero cabeceou para fazer 1 a 0, na Neo Química Arena.

No segundo tempo, Romero não demorou para aumentar a conta. Aos 9 minutos, após ótima jogada de Yuri Alberto pela esquerda, o paraguaio driblou o goleiro e finalizou, mas a defesa afastou em cima da linha. Na sequência, Yuri Alberto recuperou a bola e novamente tocou para o camisa 11 acertar uma bomba no travessão, que bateu nas costas do goleiro e entrou.

Aos 21 minutos, um dos momentos mais esperados do jogo: a entrada de Memphis Depay. O holandês substituiu Yuri Alberto, que teve o nome gritado pela torcida corintiana. O holandês, inclusive, teve a chance de marcar, mas quem fez o terceiro foi Garro, aos 37 minutos: 3 a 0, em Itaquera.

O que vem por aí?

Agora, o Corinthians volta suas forças para a Copa Sul-Americana, competição em que busca uma das vagas na semifinal. Após vencer o Fortaleza no jogo de ida, por 2 a 0, na capital cearense, o Timão pode perder até por um gol de diferença, na próxima terça-feira (24), às 21h30m (de Brasília), novamente na Neo Química Arena.

Memphis Depay (94) abraça Yuri Alberto no momento em que substitui o companheiro do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 0 ATLÉTICO-GO

27ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Romero (48'/1°T) (1-0) e (9'/2°T) (2-0); Garro (37'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: José Martínez, Breno Bidon, Igor Coronado (Corinthians); Alix Vinícius, Gonzalo Freitas, Campbell e Luiz Fernando (Atlético-GO)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza, Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (Carrillo), Breno Bidon (Igor Coronado) e Garro (Talles Magno); Yuri Alberto (Memphis Depay) e Romero (Héctor Hernández).

ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer )

Pedro Rangel; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius, Guilherme Romão, Gonzalo Freitas, Baralhas; Alejo Cruz, Campbell, Luiz Fernando e Hurtado.