Fora de Campo

Europeus se derretem por jogador do Corinthians: ‘Certamente’

Jogador de 18 anos tem se destacado no Timão

Dorival Jr em Corinthians x Bragantino pelo Brasileirão 2025
Dorival Jr. técnico do Corinthians durante partida contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro A. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Alessandra Ferreira,
Dia 11/09/2025
10:28
  • Matéria
  • Mais Notícias

O desempenho de um jogador do Corinthians chamou muita atenção dos europeus nesta quinta-feira (10), depois da classificação do Timão na Copa do Brasil. Depois de uma vitória por 2 a 0, com gols de Gui Negão e Rodrigo Garro, os comandados de Dorival Júnior chegaram nas quartas de final da competição.

Em jogo repleto de polêmicas e muita emoção, o Corinthians passou pelo Athletico Paranaense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora o Timão espera o vencedor entre Cruzeiro e Atlético Mineiro para definir o confronto nas semifinais.

➡️Rivais reagem a começo de Gui Negão no Corinthians: ‘Meu Deus’

Grande destaque da noite, Gui Negão ultrapassou as barreiras do Brasil e foi muito comentado entre os europeus nesta quinta-feira (10). Nos últimos cinco jogos, o centroavante de 18 anos marcou quatro gols e conquistou corações no Velho Continente.

Time de Dorival Jr é o que menos finaliza na competição (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veja reação dos europeus com Gui Negão, do Corinthians

Tradução: Com apenas 18 anos, já marcou 4 gols e deu 1 assistência nos últimos 5 jogos! Em sua primeira temporada completa no Brasileirão, mas terminando com o instinto frio de um atacante veterano.

Tradução: Gui Negão, guardem esse nome. É um centroavante brasileiro que joga no Corinthians. Tem 18 anos e encontra espaço em áreas movimentadas como um veterano de 20 anos. Reajusta constantemente seu posicionamento (me lembra o Cavani) e tem um instinto de finalizador implacável na área que raramente vemos tão jovem.

Tradução: Cinco jogos. Quatro gols. Uma assistência.Tem um moleque novo no pedaço e o nome dele é Gui Negão (18). O Corinthians certamente sabe como produzir um grande talento.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Europeus reagiram ao jogo de Gui Negão, do Corinthians. (Foto: Reprodução X)
