A diretoria do Corinthians avançou em um acordo com Memphis e seu estafe para o pagamento de R$ 11 milhões referentes a premiações atrasadas. O valor venceu em 20 de agosto, e desde então o Timão priorizou uma nova negociação com o holandês para quitar a dívida.

continua após a publicidade

A premiação está ligada à participação em 70% dos jogos do Corinthians desde a sua chegada. A cláusula já estava prevista em contrato, que inclui outros trechos de produtividade, como bônus por número de gols marcados e conquistas de títulos.

O estafe do jogador e a diretoria ainda combinam as condições do parcelamento, mas há um sinal verde por parte da equipe que cuida da carreira de Memphis. Com contrato até metade de 2026, o Timão também terá que pagar R$ 12 milhões em luvas em breve.

continua após a publicidade

Contratado em setembro do ano passado, o holandês se tornou uma das principais referências da equipe e hoje veste a camisa 10 do Corinthians. Os atrasos salariais foram um problema na relação com o clube, a ponto de o atleta faltar a um treino em julho.

A situação mudou nos últimos meses. O presidente do Timão, Osmar Stabile, passou a intensificar o diálogo com o atleta no dia a dia para reforçar o desejo de mantê-lo no elenco. Memphis recebeu sondagens de outros clubes, mas a tendência é que permaneça no Corinthians e siga no futebol brasileiro, onde se sente bem ambientado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians avançou em tratativas para quitar dívida com Memphis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Memphis já disputou 51 partidas com a camisa do Timão, e se consolidou como um dos principais nomes do elenco. O holandês soma 15 gols e 14 assistências desde a sua chegada. Vestindo a camisa 10 do clube alvinegro, foi peça importante na conquista do título do Paulistão, no início desta temporada.