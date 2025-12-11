Cristiano Sevieri movimentou o noticiário esportivo nesta quinta-feira (11). O videomaker esteve na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O registro que fez do gol de Memphis revelou um ângulo até então não exibido pelas transmissões e que levanta a hipótese de uma possível irregularidade no lance.

Após o jogo, o possível toque de mão de Memphis no gol do Corinthians quase não entrou em debate. A situação ganhou força apenas quando Cristiano publicou nas redes sociais um vídeo do lance, embalado por "Big Payback", do DJ Hum, mostrando essa nova perspectiva da jogada. Horas depois, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, compartilhou o registro, reacendendo a discussão entre torcedores: houve ou não o toque do atacante holandês?

O VAR, comandado por Rodrigo D'Alonso Ferreira, analisou o vídeo por quatro ângulos, a pedido de Anderson Daronco. "Põe em slow (motion) para mim, deixa eu ver se pega na mão dele". Após ver o lance em câmera lenta, instruiu o árbitro: "Pode ir, tudo confirmado".

Enquanto isso, Cristiano Sevieri estava atrás do gol, como faz em todos os jogos que trabalha, próximo a uma grua com câmeras para transmissões de televisão, com sua câmera DJI Osmo, e gravou o gol do holandês. Com mais de 471 mil seguidores no Instagram (@crissevieri.mov), é reconhecido por seus conteúdos com lances do Corinthians, seu clube do coração.

Cristiano Sevieri foi videomaker do Corinthians entre 2019 e 2021, acompanhando o clube por estádios de todo o país e mundo. Desde então, atua em seu próprio perfil e presta serviços a jogadores do Timão. No Mineirão, trabalhava com Garro, Carrillo e Matheuzinho. Após a partida, inclusive, publicou vídeos comemorando o resultado ao lado dos atletas.

Protesto na CBF

Nesta quinta-feira (11), o Cruzeiro protocolou uma reclamação na CBF contra a atuação da equipe de arbitragem na derrota para o Corinthians. O clube sustenta que o ângulo por trás da meta, que viralizou a partir da gravação de Cristiano, evidencia um toque no braço de Memphis antes da finalização. Como a possível infração teria sido cometida pelo próprio autor do gol, o Cruzeiro defende que o lance deveria ser anulado.

Nas redes sociais, Cristiano comentou a repercussão do vídeo, que acabou levantando a discussão sobre a quantidade de câmeras disponíveis para a arbitragem. Ele pediu desculpas "por ter quebrado o VAR" e afirmou que não imaginava que sua imagem "fosse suficiente para colapsar um sistema inteiro".

- Gostaria de pedir desculpas por ter quebrado o VAR. Infelizmente, a minha imagem causou um distúrbio inesperado nas redes e gerou mais discussão do que eu pretendia. Não imaginei que isso fosse suficiente pra colapsar um sistema inteiro. Eu apenas posicionei uma câmera com intenção. Dito isso, aceito propostas. Vai Corinthians - declarou.